Ротация в «Авангарде»: Звягин и Курьянов расторгли контракты с омским клубом

Напомним, что клуб также официально сообщил о назначении нового главного тренера — канадского специалиста Ги Буше. По данным хоккейного эксперта, зарплата Ги Буше в «Авангарде» составит порядка 1,5 миллиона долларов в год. Соглашение с ним рассчитано до окончания сезона 2025/2026. Ожидается, что Буше прибудет в Омск в первой половине декабря. До его приезда временные обязанности наставника команды будет исполнять Андрей Подконицки.