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Posted 3 декабря, 03:43

Published 3 декабря, 03:43

Modified 3 декабря, 04:39

Updated 3 декабря, 04:39

Тренерский штаб «Авангарда» остался без Звягина и Курьянова

Ротация в «Авангарде»: Звягин и Курьянов расторгли контракты с омским клубом

3 декабря 2024, 03:43
Фото: ХК «Авангард».

Тренерский штаб «Авангарда» остался без Звягина и Курьянова

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контрактов с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о завершении сотрудничества с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Контракты с обоими специалистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Руководство клуба выразило благодарность Звягину и Курьянову за проделанную работу и пожелало им успехов в профессиональной карьере и новых достижений на тренерском поприще.

Фото: ХК «Авангард»

Интересно, что Сергей Звягин, завершивший работу в «Авангарде», оказался на последнем месте рейтинга тренеров всех клубов Континентальной хоккейной лиги. До этого он занимал 18-ю позицию, однако недавние результаты команды повлияли на его положение.

Напомним, что клуб также официально сообщил о назначении нового главного тренера — канадского специалиста Ги Буше. По данным хоккейного эксперта, зарплата Ги Буше в «Авангарде» составит порядка 1,5 миллиона долларов в год. Соглашение с ним рассчитано до окончания сезона 2025/2026. Ожидается, что Буше прибудет в Омск в первой половине декабря. До его приезда временные обязанности наставника команды будет исполнять Андрей Подконицки.

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#Диана Рязанцева#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Омский авангард#Антон Курьянов#Сергей Звягин#Ги Буше
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