Ротация в «Авангарде»: Звягин и Курьянов расторгли контракты с омским клубом

Posted 3 декабря, 03:43
Published 3 декабря, 03:43
Modified 3 декабря, 04:39
Updated 3 декабря, 04:39
Хоккейный клуб «Авангард» объявил о завершении сотрудничества с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Контракты с обоими специалистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Руководство клуба выразило благодарность Звягину и Курьянову за проделанную работу и пожелало им успехов в профессиональной карьере и новых достижений на тренерском поприще.
Интересно, что Сергей Звягин, завершивший работу в «Авангарде», оказался на последнем месте рейтинга тренеров всех клубов Континентальной хоккейной лиги. До этого он занимал 18-ю позицию, однако недавние результаты команды повлияли на его положение.
Напомним, что клуб также официально сообщил о назначении нового главного тренера — канадского специалиста Ги Буше. По данным хоккейного эксперта, зарплата Ги Буше в «Авангарде» составит порядка 1,5 миллиона долларов в год. Соглашение с ним рассчитано до окончания сезона 2025/2026. Ожидается, что Буше прибудет в Омск в первой половине декабря. До его приезда временные обязанности наставника команды будет исполнять Андрей Подконицки.