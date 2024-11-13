Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»

После двух периодов омичи вели со счетом 2:0, однако тольяттинцы в третьей двадцатиминутке смогли сравнять, а после оказались сильнее в овертайме.