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Ноябрь
Две пропущенные шайбы за 13 секунд и перестрелка в 3 периоде. Как сыграл «Авангард»
13 ноября, 16:01
Октябрь
Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1
14 октября, 16:16
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
30 сентября, 18:03
Май
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Апрель
Небезопасный счет. Учительница омской школы перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей
Пострадавшую убедили перевести деньги из-за угрозы оформления кредита.
28 апреля, 07:21
Все новые схемы. Опрос от мошенников стоил жительнице Омской области миллиона рублей
SMS-опрос от известного банка «продолжили» мошенники, сделав потерпевшей «выгодное» предложение.
7 апреля, 09:08
Март
Ущерб огромен. Омич потерял деньги, переведя их на «безопасный счет» мошенника
31 марта, 12:47
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Жительнице Омска пришлось дважды заплатить за один и тот же месяц «Омскгоргазу»
Кроме того, омичка заметила, что услуга подорожала на 12 рублей.
11 марта, 06:34
Февраль
Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»
После двух периодов омичи вели со счетом 2:0, однако тольяттинцы в третьей двадцатиминутке смогли сравнять, а после оказались сильнее в овертайме.
22 февраля, 18:38
Упустили победу. «Авангард» не смог обыграть «Ладу», ведя в счете 2:0
Гости сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм, где и были сильнее.
22 февраля, 18:13
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА
Прошлая игра с «армейцами» из северной столицы закончилась победой «ястребов» со счетом 5:3.
6 февраля, 04:46
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33
Январь
Победа на выезде. Омский «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1
У омичей отличились Михаил Гуляев, Николай Прохоркин и Сергей Бойков.
31 января, 15:46
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
«Ястребы» проиграли гостям из Челябинска со счетом 4:5, имея преимущество по ходу матча в три шайбы.
28 января, 16:09
Переломили ход матча. «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2
В последний раз «ястребы» одерживали победу над «Ак Барсом» в ноябре 2022 года.
26 января, 18:38
Еще одна победа над «моряками». Омский «Авангард» выиграл второй матч у «Адмирала»
У «ястребов» отличились Райан Спунер и Валентин Пьянов.
10 января, 11:44
Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»
Команды встретятся вновь 10 января на льду «Фетисов Арены».
8 января, 10:12

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