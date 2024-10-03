«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»

Posted 3 октября, 15:49
Published 3 октября, 15:49
Modified 3 октября, 15:58
Updated 3 октября, 15:58
Омский «Авангард» сегодня, 3 октября, на домашнем льду принимал ярославский «Локомотив». «Ястребы» проиграли со счетом 3:5.
Первый период начался с острых атак «ястребов». Но тут же подключился и «Локомотив». На 6-й минуте «ястреб» Линден Вей отправился на скамейку штрафников за удар клюшкой. Ярославцы реализовали численное преимущество — 0:1. Шайбу забросил Даниил Бут. Ассистентами стали Степан Никулин и Мартин Гернат. «Авангард» смог сравнять счет. Отличился Михаил Гуляев. Передачу отдал Дмитрий Злодеев. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на перерыв.
Во втором периоде пошла более осторожная игра. На 32-й минуте нападающий омичей Рид Буше забил свою первую шайбу в сезоне и вывел «Авангард» вперед — 2:1. Результативную передачу записал на свой счет Райан Спунер. Под конец периода «Локомотив» остался в меньшинстве, а Буше оформил дубль. Передачи отдали Спунер и Шарипзянов. Счет перед вторым перерывом — 3:1.
На 44-й минуте матча ярославцы сократили отставание — 3:2. С передачи Степана Никулина шайбу забросил Георгий Иванов. Еще через 36 секунд «Локомотив» сравнял. Отличился Никита Кирьянов. В конце третьего периода «железнодорожники» снова оказались впереди — 3:4. «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока, но пропустил в пустые ворота. Итоговый счет — 3:5.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 5 октября. Команда на льду G-Drive Арены встретится с «Барысом» из Астаны.
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