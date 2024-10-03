«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»

Первый период начался с острых атак «ястребов». Но тут же подключился и «Локомотив». На 6-й минуте «ястреб» Линден Вей отправился на скамейку штрафников за удар клюшкой. Ярославцы реализовали численное преимущество — 0:1. Шайбу забросил Даниил Бут. Ассистентами стали Степан Никулин и Мартин Гернат. «Авангард» смог сравнять счет. Отличился Михаил Гуляев. Передачу отдал Дмитрий Злодеев. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на перерыв.