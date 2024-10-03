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Posted 3 октября, 15:49

Published 3 октября, 15:49

Modified 3 октября, 15:58

Updated 3 октября, 15:58

«Авангард» на домашнем льду проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5

«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»

3 октября 2024, 15:49
Фото: ХК Авангард

«Авангард» на домашнем льду проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5

У омичей шайбы забросили Михаил Гуляев и Рид Буше (дубль).

Омский «Авангард» сегодня, 3 октября, на домашнем льду принимал ярославский «Локомотив». «Ястребы» проиграли со счетом 3:5.

Первый период начался с острых атак «ястребов». Но тут же подключился и «Локомотив». На 6-й минуте «ястреб» Линден Вей отправился на скамейку штрафников за удар клюшкой. Ярославцы реализовали численное преимущество — 0:1. Шайбу забросил Даниил Бут. Ассистентами стали Степан Никулин и Мартин Гернат. «Авангард» смог сравнять счет. Отличился Михаил Гуляев. Передачу отдал Дмитрий Злодеев. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на перерыв.

Во втором периоде пошла более осторожная игра. На 32-й минуте нападающий омичей Рид Буше забил свою первую шайбу в сезоне и вывел «Авангард» вперед — 2:1. Результативную передачу записал на свой счет Райан Спунер. Под конец периода «Локомотив» остался в меньшинстве, а Буше оформил дубль. Передачи отдали Спунер и Шарипзянов. Счет перед вторым перерывом — 3:1.

Фото: ХК Авангард

На 44-й минуте матча ярославцы сократили отставание — 3:2. С передачи Степана Никулина шайбу забросил Георгий Иванов. Еще через 36 секунд «Локомотив» сравнял. Отличился Никита Кирьянов. В конце третьего периода «железнодорожники» снова оказались впереди — 3:4. «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока, но пропустил в пустые ворота. Итоговый счет — 3:5.

Статистика матча:

  • Броски: 36-73;
  • Броски в створ: 18-30;
  • Голы: 3-5;
  • Вбрасывания: 22-34;
  • Блокированные броски: 20-9;
  • Силовые приемы: 28-29;
  • Отборы: 1-4;
  • Потери: 12-2;
  • Перехваты: 6-6;
  • Время в атаке: 09:29–18:21;
  • Штраф: 8-2.

Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 5 октября. Команда на льду G-Drive Арены встретится с «Барысом» из Астаны.

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