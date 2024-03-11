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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

иллюстрация

Жительнице Омска пришлось дважды заплатить за один и тот же месяц «Омскгоргазу»

11 марта 2024, 06:34
Фото: Город55
иллюстрация
Кроме того, омичка заметила, что услуга подорожала на 12 рублей.

Жительница Центрального округа Омска заметила увеличение начислений за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в квитанции, пришедшей за февраль. Об этом сообщает портал NGS55.ru.

За прошедший месяц ей был выставлен счет на сумму 47 рублей 5 копеек. В январе она заплатила 35 рублей 42 копейки, что на 12 рублей и 8 копеек меньше. И, судя по всему, коммунальная служба решила, что собственница квартиры должна доплатить эту сумму за предыдущий месяц, и указала ее в графе «Перерасчет» со звездочкой-сноской, которая никуда не ведет. Никаких пояснений о том, почему услуга подорожала, также не было предоставлено.

В результате итоговая сумма оказалась еще больше, чем ожидалось. В нее почему-то включили уже оплаченные 35 рублей и 42 копейки, сумму за февраль и сумму перерасчета.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Счет#Коммунальщики#Перерасчет#Техобслуживание
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