Жительнице Омска пришлось дважды заплатить за один и тот же месяц «Омскгоргазу»

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Жительница Центрального округа Омска заметила увеличение начислений за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в квитанции, пришедшей за февраль. Об этом сообщает портал NGS55.ru.
За прошедший месяц ей был выставлен счет на сумму 47 рублей 5 копеек. В январе она заплатила 35 рублей 42 копейки, что на 12 рублей и 8 копеек меньше. И, судя по всему, коммунальная служба решила, что собственница квартиры должна доплатить эту сумму за предыдущий месяц, и указала ее в графе «Перерасчет» со звездочкой-сноской, которая никуда не ведет. Никаких пояснений о том, почему услуга подорожала, также не было предоставлено.
В результате итоговая сумма оказалась еще больше, чем ожидалось. В нее почему-то включили уже оплаченные 35 рублей и 42 копейки, сумму за февраль и сумму перерасчета.