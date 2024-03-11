Жительнице Омска пришлось дважды заплатить за один и тот же месяц «Омскгоргазу»

За прошедший месяц ей был выставлен счет на сумму 47 рублей 5 копеек. В январе она заплатила 35 рублей 42 копейки, что на 12 рублей и 8 копеек меньше. И, судя по всему, коммунальная служба решила, что собственница квартиры должна доплатить эту сумму за предыдущий месяц, и указала ее в графе «Перерасчет» со звездочкой-сноской, которая никуда не ведет. Никаких пояснений о том, почему услуга подорожала, также не было предоставлено.