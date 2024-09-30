Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2

В первом периоде команды не отметились заброшенными шайбами, хотя у тех и у других была возможность поиграть в большинстве. У «Авангарда» Линден Вей удалился за задержку соперника, а затем омичи получили командный штраф за превышение численного состава. «Сибирь» в первом периоде оставалась в меньшинстве один раз после подножки от Никиты Короткова.