Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2

Posted 30 сентября, 18:03
Published 30 сентября, 18:03
Modified 30 сентября, 18:06
Updated 30 сентября, 18:06
В понедельник, 30 сентября, омский «Авангард» на домашнем льду принимал новосибирскую «Сибирь». «Ястребы» победили со счетом 3:2.
В первом периоде команды не отметились заброшенными шайбами, хотя у тех и у других была возможность поиграть в большинстве. У «Авангарда» Линден Вей удалился за задержку соперника, а затем омичи получили командный штраф за превышение численного состава. «Сибирь» в первом периоде оставалась в меньшинстве один раз после подножки от Никиты Короткова.
Основное действо развернулось во втором игровом отрезке. На 24-й минуте гости вышли вперед. Отличился Энди Андреофф. Спустя 2 минуты Георгий Белоусов отправил еще одну шайбу в ворота «ястребов». При счете 0:2 омичам необходимо было срочно спасать матч, чем они и занялись. На 28-й минуте Игорь Мартынов сократил отставание. Ассистентами атаки стали Никита Холодилин и Семен Чистяков.
Через 5 минут «ястребы» сравняли счет — 2:2. С передачи Александра Филатьева и Семена Чистякова шайбу забросил Линден Вей.
В третьем периоде командам не удавалось забить, несмотря на острые атаки. Игра потихоньку двигалась к овертайму, но за полторы минуты до финальной сирены Райан Спунер вывел «ястребов» вперед. «Сибирь» попыталась отыграться и заменила голкипера на шестого полевого игрока, но результата это не принесло.
«Авангард» прервал серию из семи проигранных матчей.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет в четверг, 3 октября. Команда на домашнем льду примет ярославский «Локомотив».
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