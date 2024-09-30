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Posted 30 сентября, 18:03

Published 30 сентября, 18:03

Modified 30 сентября, 18:06

Updated 30 сентября, 18:06

Омский «Авангард» в упорной борьбе одолел «Сибирь» и прервал серию неудач

Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2

30 сентября 2024, 18:03
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» в упорной борьбе одолел «Сибирь» и прервал серию неудач

У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Линден Вей и Райан Спунер.

В понедельник, 30 сентября, омский «Авангард» на домашнем льду принимал новосибирскую «Сибирь». «Ястребы» победили со счетом 3:2.

В первом периоде команды не отметились заброшенными шайбами, хотя у тех и у других была возможность поиграть в большинстве. У «Авангарда» Линден Вей удалился за задержку соперника, а затем омичи получили командный штраф за превышение численного состава. «Сибирь» в первом периоде оставалась в меньшинстве один раз после подножки от Никиты Короткова.

Основное действо развернулось во втором игровом отрезке. На 24-й минуте гости вышли вперед. Отличился Энди Андреофф. Спустя 2 минуты Георгий Белоусов отправил еще одну шайбу в ворота «ястребов». При счете 0:2 омичам необходимо было срочно спасать матч, чем они и занялись. На 28-й минуте Игорь Мартынов сократил отставание. Ассистентами атаки стали Никита Холодилин и Семен Чистяков.

Через 5 минут «ястребы» сравняли счет — 2:2. С передачи Александра Филатьева и Семена Чистякова шайбу забросил Линден Вей.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде командам не удавалось забить, несмотря на острые атаки. Игра потихоньку двигалась к овертайму, но за полторы минуты до финальной сирены Райан Спунер вывел «ястребов» вперед. «Сибирь» попыталась отыграться и заменила голкипера на шестого полевого игрока, но результата это не принесло.

«Авангард» прервал серию из семи проигранных матчей.

Статистика матча:

  • Броски: 53-40;
  • Броски в створ: 26-26;
  • Голы: 3-2;
  • Вбрасывания: 26-32;
  • Блокированные броски: 9-16;
  • Силовые приемы: 16-9;
  • Отборы: 2-6;
  • Потери: 13-3;
  • Перехваты: 8-10;
  • Время в атаке: 15:49–11:02;
  • Штраф: 8-4

Следующую игру «Авангард» проведет в четверг, 3 октября. Команда на домашнем льду примет ярославский «Локомотив».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Матч#Счет#Сибирь#Овертайм#Игорь Мартынов#Райан Спунер#Голы#Линден Вей
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