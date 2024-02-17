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Омский «Авангард» в сухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока

Омский «Авангард» в сухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока

17 февраля 2024, 15:43
Фото: ХК Авангард
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.

Сегодня, 17 февраля, омский «Авангард» на G-Drive Арене одолел «Металлург» из Магнитогорска со счетом 3:0.

Первый период обошелся без заброшенных шайб, однако опасных моментов было не мало как у ворот «ястребов», так и у ворот гостей. «Металлург» ввел себя активнее, но пробить голкипера Павла Хомченко не удавалось. В середине периода «ястребы» остались в меньшинстве, Сергей Бойков получил малый штраф за подножку. На первый перерыв команды отправились с цифрами 0:0 на табло.

Фото: ХК Авангард

Второй период начался с удалений. Сначала «ястреб» Игорь Мартынов заработал 2 минуты за подножку, а затем и игрок «магнитки» Данила Юров поехал на скамейку за задержку соперника клюшкой. Счет в матче на 26 минуте открыл Иван Николишин, а Артем Мурылев и Дамир Жафяров записали в свою статистику по передаче. Магнитогорцы попытались отыграться, организовывая атаку за атакой. Сломить защиту омичей не удалось.

Фото: ХК Авангард

На 51 минуте матча Дамир Жафяров укрепил преимущество омичей — 2:0. Ассистентами стали Иван Прохоркин и Артем Чмыхов. А спустя 3 минуты Чмыхов и сам забил. Под конец третьего периода в ворота «Авангарда» залетела шайба, однако гол на засчитали. Судьи по итогу видеопросмотра вынесли решение, что игрок «Металлурга» забил шайбу высоко поднятой клюшкой. Итоговый счет — 3:0.

Статистика матча:

  • Броски: 37-71;
  • Броски в створ: 20-41;
  • Голы: 3-0;
  • Вбрасывания: 23-29;
  • Блокированные броски: 13-6;
  • Силовые приемы: 34-10;
  • Отборы: 4-3;
  • Потери: 9-1;
  • Перехваты: 5-8;
  • Время в атаке: 09:47–16:46;
  • Штраф: 4-2

«Авангард» занял первую строчку в Восточной конференции. «Ястребы» набрали 88 очков по итогу 64 игр.

Следующий матч «Авангард» проведет во вторник, 20 февраля, также на домашней арене. Команда встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Битва лидеров Востока. Омский «Авангард» на домашнем льду примет «Металлург»
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