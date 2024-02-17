Омский «Авангард» в сухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Сегодня, 17 февраля, омский «Авангард» на G-Drive Арене одолел «Металлург» из Магнитогорска со счетом 3:0.
Первый период обошелся без заброшенных шайб, однако опасных моментов было не мало как у ворот «ястребов», так и у ворот гостей. «Металлург» ввел себя активнее, но пробить голкипера Павла Хомченко не удавалось. В середине периода «ястребы» остались в меньшинстве, Сергей Бойков получил малый штраф за подножку. На первый перерыв команды отправились с цифрами 0:0 на табло.
Второй период начался с удалений. Сначала «ястреб» Игорь Мартынов заработал 2 минуты за подножку, а затем и игрок «магнитки» Данила Юров поехал на скамейку за задержку соперника клюшкой. Счет в матче на 26 минуте открыл Иван Николишин, а Артем Мурылев и Дамир Жафяров записали в свою статистику по передаче. Магнитогорцы попытались отыграться, организовывая атаку за атакой. Сломить защиту омичей не удалось.
На 51 минуте матча Дамир Жафяров укрепил преимущество омичей — 2:0. Ассистентами стали Иван Прохоркин и Артем Чмыхов. А спустя 3 минуты Чмыхов и сам забил. Под конец третьего периода в ворота «Авангарда» залетела шайба, однако гол на засчитали. Судьи по итогу видеопросмотра вынесли решение, что игрок «Металлурга» забил шайбу высоко поднятой клюшкой. Итоговый счет — 3:0.
Статистика матча:
«Авангард» занял первую строчку в Восточной конференции. «Ястребы» набрали 88 очков по итогу 64 игр.
Следующий матч «Авангард» проведет во вторник, 20 февраля, также на домашней арене. Команда встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.