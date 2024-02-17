Омский «Авангард» в сухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока

Первый период обошелся без заброшенных шайб, однако опасных моментов было не мало как у ворот «ястребов», так и у ворот гостей. «Металлург» ввел себя активнее, но пробить голкипера Павла Хомченко не удавалось. В середине периода «ястребы» остались в меньшинстве, Сергей Бойков получил малый штраф за подножку. На первый перерыв команды отправились с цифрами 0:0 на табло.