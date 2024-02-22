Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец назвал причины поражения в матче против «Лады». По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 2:0, но в третьем периоде тольяттинцы переломили ход игры и сравняли, а после были сильнее в овертайме.