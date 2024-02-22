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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Тренер «Авангарда» указал на проблемы в нападении и защите в игре с «Ладой»

Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»

22 февраля 2024, 18:38
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» указал на проблемы в нападении и защите в игре с «Ладой»

После двух периодов омичи вели со счетом 2:0, однако тольяттинцы в третьей двадцатиминутке смогли сравнять, а после оказались сильнее в овертайме.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец назвал причины поражения в матче против «Лады». По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 2:0, но в третьем периоде тольяттинцы переломили ход игры и сравняли, а после были сильнее в овертайме.

«Естественно, есть конкретные моменты не только к защитникам. Второй гол — это два нападающих, которые обязаны играть в тело, а не пропускать одного игрока, который их на месте обыгрывает и бросает по воротам. Защитник в этот момент не должен вратаря закрывать, а тоже выходить и ловить шайбу на себя. Второй гол — обычная ситуация, откат „2 в 2“. Нужно оставаться на своих местах, а не бегать с правого на левый край и создавать суету», — рассказал наставник омской команды на послематчевой пресс-конференции.

Кравец добавил, что на матче с «Ладой» он попробовал комбинировать игроков в разных звеньях. Со слов тренера, это необходимо перед предстоящим плей-офф. Несмотря на поражение в матче, Михаил Кравец назвал игру своих подопечных хорошей.

Полный обзор матча — в нашем материале:

Упустили победу. «Авангард» не смог обыграть «Ладу», ведя в счете 2:0
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