Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец назвал причины поражения в матче против «Лады». По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 2:0, но в третьем периоде тольяттинцы переломили ход игры и сравняли, а после были сильнее в овертайме.
«Естественно, есть конкретные моменты не только к защитникам. Второй гол — это два нападающих, которые обязаны играть в тело, а не пропускать одного игрока, который их на месте обыгрывает и бросает по воротам. Защитник в этот момент не должен вратаря закрывать, а тоже выходить и ловить шайбу на себя. Второй гол — обычная ситуация, откат „2 в 2“. Нужно оставаться на своих местах, а не бегать с правого на левый край и создавать суету», — рассказал наставник омской команды на послематчевой пресс-конференции.
Кравец добавил, что на матче с «Ладой» он попробовал комбинировать игроков в разных звеньях. Со слов тренера, это необходимо перед предстоящим плей-офф. Несмотря на поражение в матче, Михаил Кравец назвал игру своих подопечных хорошей.
Полный обзор матча — в нашем материале: