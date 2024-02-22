Упустили победу. «Авангард» не смог обыграть «Ладу», ведя в счете 2:0

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Омский «Авангард» в четверг, 22 февраля, на домашнем льду уступил тольяттинской «Ладе» со счетом 2:3. Поединок закончился в овертайме.
Первый период прошел под натиском «ястребов». Омичи создали немало опасных моментов у ворот «Лады». Игрок команды гостей Максим Березин на 6 минуте матча отправился в штрафной бокс за удар клюшкой. «Авангард» удачно реализовал численное большинство. Шайбу забросил Дамир Жафяров. А очки за результативную передачу записали на свой счет Дамир Шарипзянов и голкипер Павел Хомченко. В середине периода «Лада» заработала еще одно удаление, но гости сдержали оборону. На первый перерыв команды отправились со счетом 1:0 в пользу омичей.
Во втором периоде хоккеисты «Лады» смотрелись заметно активнее, и игра пошла на равных. На 34 минуте «ястреб» Райан Спунер получил малый штраф за удар клюшкой. Меньшинство омичей обошлось без заброшенных шайб. Под конец периода у гостей за подножку удалился Егор Бабенко, а «ястребы» вновь воспользовались численным перевесом. С передачи Шарипзянова и Буше шайбу в ворота соперника отправил Владимир Ткачев.
Третий период стал драматичным для «Авангарда». Сначала, на 45 минуте, Андрей Алтыбармакян сократил отставание «Лады» — 2:1, а затем Иван Иванюженков сравнял счет. Под конец третьей двадцатиминутки форвард «ястребов» Рид Буше заработал штраф за удар клюшкой, а защитник гостей Мислав Росандич — за задержку клюшки. Основное время команды доигрывали в формате 4×4, после чего встреча перешла в овертайм.
В середине добавленного периода, когда Буше вышел с лавки штрафников, тренер «Авангарда» Кравец принял решение заменить голкипера на полевого игрока. Как итог, шайба залетела в пустые ворота омской команды.
Статистика матча:
У «Авангарда» в регулярном сезоне осталось две игры, обе они пройдут на выезде. В субботу, 24 февраля, команда встретится в Челябинске с «Трактором», а в понедельник, 26 февраля, «ястребы» сыграют в Магнитогорске с «Металлургом».