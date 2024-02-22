Упустили победу. «Авангард» не смог обыграть «Ладу», ведя в счете 2:0

Первый период прошел под натиском «ястребов». Омичи создали немало опасных моментов у ворот «Лады». Игрок команды гостей Максим Березин на 6 минуте матча отправился в штрафной бокс за удар клюшкой. «Авангард» удачно реализовал численное большинство. Шайбу забросил Дамир Жафяров. А очки за результативную передачу записали на свой счет Дамир Шарипзянов и голкипер Павел Хомченко. В середине периода «Лада» заработала еще одно удаление, но гости сдержали оборону. На первый перерыв команды отправились со счетом 1:0 в пользу омичей.