Переломили ход матча. «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2

В начале второго периода защитник Сергей Бойков сократил отставание — 1:2. Ассистировали Иван Николишин и Иван Игумнов. После первой шайбы, оказавшейся в воротах Билялова, и произошел переломный момент. Счет во втором периоде больше не менялся, но «ястребы» успели поиграть в меньшинстве. Сначала Никита Холодилин получил 5 минут за толчок соперника на борт, а затем капитан команды Дамир Шарипзянов отправился отдыхать на скамейку за игру высоко поднятой клюшкой.