Переломили ход матча. «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Омский «Авангард» в пятницу, 25 января, обыграл на домашнем льду казанский «Ак Барс» со счетом 4:2. «Ястребы» не могли одолеть команду из столицы Татарстана с ноября 2022 года.
Счет в матче открыл нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк на 10-й минуте. Спустя 6 минут положение гостей укрепил Илья Сафонов — 0:2. В конце первого периода защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин заработал удаление за задержку соперника. Поэтому вторую двадцатиминутку «ястребы» начали в большинстве, однако реализовать его не смогли.
В начале второго периода защитник Сергей Бойков сократил отставание — 1:2. Ассистировали Иван Николишин и Иван Игумнов. После первой шайбы, оказавшейся в воротах Билялова, и произошел переломный момент. Счет во втором периоде больше не менялся, но «ястребы» успели поиграть в меньшинстве. Сначала Никита Холодилин получил 5 минут за толчок соперника на борт, а затем капитан команды Дамир Шарипзянов отправился отдыхать на скамейку за игру высоко поднятой клюшкой.
Третий период остался полностью за «Авангардом». На 43-й минуте матча Семен Чистяков с передачи Телегина и Николишина сравнял счет — 2:2. А спустя 2 минуты 20-летний нападающий Илья Рейнгардт вывел «ястребов» вперед. Для молодого хоккеиста это была первая шайба в Континентальной хоккейной лиге. Точку в матче поставил Райан Спунер, забив в большинстве. Помогли ему в этом Дамир Жафяров и Рид Буше.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» отметил важность победы над «Ак Барсом».
«Была видна игра команды. Было видно, что четыре звена настроены на то, чтобы добиться победы. Все силы были отданы для выполнения игрового задания. Несмотря на то, что мы первый период проиграли 0:2, у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять в первом периоде. Для нас очень важно, что во втором периоде ребята выстояли втроем, вчетвером после удалений. А третий период просто дожали соперника за счет правильных действий, хорошего движения, большого количества бросков по воротам», — поделился Михаил Кравец.
В настоящей момент «Авангард» по итогам 55 игр в регулярном чемпионате набрал 79 очков и находится на 2-й строчке в турнирной таблице, уступая магнитогорскому «Металлургу».
Следующую игру «ястребы» проведут в воскресенье, 28 января. На домашнем льду команда примет челябинский «Трактор».