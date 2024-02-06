Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА

В настоящее время «ястребы» находятся на 2-й строчке в таблице Восточной конференции с 82 очками. Впереди только магнитогорский «Металлург» с 84 очками. Напомним, в минувшую пятницу, 2 февраля, «ястребы» проиграли выездной матч с «магниткой» со счетом 3:4. Игра закончилась в овертайме.