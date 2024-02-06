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Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА

Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА

6 февраля 2024, 04:46
Фото: ХК Авангард
Прошлая игра с «армейцами» из северной столицы закончилась победой «ястребов» со счетом 5:3.

Омский «Авангард» сегодня, 6 февраля, на льду G-Drive Арены встретится с командой СКА из Санкт-Петербурга. Начало матча в 19:30.

В настоящее время «ястребы» находятся на 2-й строчке в таблице Восточной конференции с 82 очками. Впереди только магнитогорский «Металлург» с 84 очками. Напомним, в минувшую пятницу, 2 февраля, «ястребы» проиграли выездной матч с «магниткой» со счетом 3:4. Игра закончилась в овертайме.

СКА сейчас лидирует в Западной конференции. У команды 83 очка. На пятки «армейцам» из северной столица наступает «Локомотив», имея в запасе 82 очка.

«Авангард» и СКА встречались в чемпионатах 82 раза. Впереди «ястребы», на счету которых 43 победы при четырех ничьих и 35 поражениях, шайбы 229 — 215. В нынешнем сезоне команды играли 2 ноября в Петербурге. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «ястребов».

Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
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#Спорт#Матч#Счет#Ноябрь#Евгений Игишев#Локомотив#Овертайм#СКА#Г-Драйв Арена
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