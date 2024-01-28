«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал Городу55, что команда допустила много ошибок в игре с «Трактором». Матч состоялся сегодня, 28 января, на G-Drive Арене. «Ястребы» проиграли со счетом 4:5, хотя в начале матча вели 3:0.