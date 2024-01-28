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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Капитан «Авангарда» рассказал, что в игре с «Трактором» было много ошибок

«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»

28 января 2024, 16:09
Фото: ХК Авангард

Капитан «Авангарда» рассказал, что в игре с «Трактором» было много ошибок

«Ястребы» проиграли гостям из Челябинска со счетом 4:5, имея преимущество по ходу матча в три шайбы.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал Городу55, что команда допустила много ошибок в игре с «Трактором». Матч состоялся сегодня, 28 января, на G-Drive Арене. «Ястребы» проиграли со счетом 4:5, хотя в начале матча вели 3:0.

«Плохо. Проиграли. Тем более, с такого счета не имели права отдавать игру. Много ошибок. Завтра, я думаю, мы разберем. Сейчас отдельно сложно что-то отметить», — заявил Шарипзянов.

Итоги матча на пресс-конференции подвел главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Меня огорчил 5-й гол из-за ворот. И 4-й, который был забит со вбрасывания. Игра не смотрелась досадно. Были хорошие скорости и хорошие моменты», — отметил тренер.

Обзор матча с «Трактором» — в нашем материале:

Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
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#Спорт#Авангард#Счет#Скорость#Тренер#Трактор#Игра#Поражение#G-Drive Арена#Пресс-конференция#Евгений Игишев#Ошибки
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