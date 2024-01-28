«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал Городу55, что команда допустила много ошибок в игре с «Трактором». Матч состоялся сегодня, 28 января, на G-Drive Арене. «Ястребы» проиграли со счетом 4:5, хотя в начале матча вели 3:0.
«Плохо. Проиграли. Тем более, с такого счета не имели права отдавать игру. Много ошибок. Завтра, я думаю, мы разберем. Сейчас отдельно сложно что-то отметить», — заявил Шарипзянов.
Итоги матча на пресс-конференции подвел главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
«Меня огорчил 5-й гол из-за ворот. И 4-й, который был забит со вбрасывания. Игра не смотрелась досадно. Были хорошие скорости и хорошие моменты», — отметил тренер.
Обзор матча с «Трактором» — в нашем материале: