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Posted 13 ноября, 16:01

Published 13 ноября, 16:01

Modified 13 ноября, 16:04

Updated 13 ноября, 16:04

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:5

Две пропущенные шайбы за 13 секунд и перестрелка в 3 периоде. Как сыграл «Авангард»

13 ноября 2024, 16:01
Фото: ХК Авангард.

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:5

У омичей шайбы забросили Алексей Макеев, Матвей Заседа и Игорь Мартынов.

Омский «Авангард» сегодня, 13 ноября, на льду G-Drive Арены принимал московское «Динамо». «Ястребы» проиграли со счетом 3:5.

Уже на первой минуте матча «Авангард» остался в меньшинстве, на скамейку штрафников отправился Станислав Галиев за игру высоко поднятой клюшкой. Гости не смогли реализовать численное преимущество. В первом периоде «ястребы» создали несколько острых атак, но счет так и не был открыт. С цифрами 0:0 на табло команды ушли на перерыв.

Фото: ХК Авангард

В начале второго периода у «Динамо» удалился Джордан Уил за задержку соперника. «Ястребы» создали позиционную атаку, но не смогли поразить ворота москвичей. Счет в матче на 25-й минуте открыли гости. Отличился Игорь Ожиганов.

А уже через 13 секунд счет стал 0:2. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Никита Буруянов. Передачу отдал Максим Джиошвили.

На 36-й минуте «Динамо» довело счет до неприличного — 0:3. С передачи Павла Кудрявцева и Даниила Пыленкова шайбу забросил Артем Ильенко.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Авангард» поехал отыгрываться. На 43-й минуте игрок «Динамо» заработал малый штраф за подножку. «Ястребы» реализовали большинство. Шайба отскочила от Алексея Макеева и залетела в ворота гостей.

Еще через 31 секунду Матвей Заседа сократил отставание — 2:3. Но и москвичи не сдавали позиции. На 49-й минуте Джордан Уил забросил четвертую в омские ворота. Счет стал 2:4. Практически сразу Уил оформил дубль (2:5).

«Ястребы» не сдавались, несмотря на отставание в три шайбы, и Игорь Мартынов отправил шайбу в ворота «Динамо» — 3:5. Ассистентами стали Александр Яремчук и Алекс Грант. «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Результата это не принесло.

Статистика матча:

  • Броски: 62-48;
  • Броски в створ: 36-22;
  • Голы: 3-5;
  • Вбрасывания: 37-28;
  • Блокированные броски: 12-13;
  • Силовые приемы: 17-16;
  • Отборы: 3-2;
  • Потери: 15-6;
  • Перехваты: 10-5;
  • Время в атаке: 16:42–14:30;
  • Штраф: 6-8.

Следующую игру «Авангард» проведет в субботу, 16 ноября, против нижнекамского «Нефтехимика». Матч начнется на G-Drive Арене в 17:00.

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