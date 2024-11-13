Две пропущенные шайбы за 13 секунд и перестрелка в 3 периоде. Как сыграл «Авангард»

Уже на первой минуте матча «Авангард» остался в меньшинстве, на скамейку штрафников отправился Станислав Галиев за игру высоко поднятой клюшкой. Гости не смогли реализовать численное преимущество. В первом периоде «ястребы» создали несколько острых атак, но счет так и не был открыт. С цифрами 0:0 на табло команды ушли на перерыв.