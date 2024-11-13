Две пропущенные шайбы за 13 секунд и перестрелка в 3 периоде. Как сыграл «Авангард»

Posted 13 ноября, 16:01
Published 13 ноября, 16:01
Modified 13 ноября, 16:04
Updated 13 ноября, 16:04
Омский «Авангард» сегодня, 13 ноября, на льду G-Drive Арены принимал московское «Динамо». «Ястребы» проиграли со счетом 3:5.
Уже на первой минуте матча «Авангард» остался в меньшинстве, на скамейку штрафников отправился Станислав Галиев за игру высоко поднятой клюшкой. Гости не смогли реализовать численное преимущество. В первом периоде «ястребы» создали несколько острых атак, но счет так и не был открыт. С цифрами 0:0 на табло команды ушли на перерыв.
В начале второго периода у «Динамо» удалился Джордан Уил за задержку соперника. «Ястребы» создали позиционную атаку, но не смогли поразить ворота москвичей. Счет в матче на 25-й минуте открыли гости. Отличился Игорь Ожиганов.
А уже через 13 секунд счет стал 0:2. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Никита Буруянов. Передачу отдал Максим Джиошвили.
На 36-й минуте «Динамо» довело счет до неприличного — 0:3. С передачи Павла Кудрявцева и Даниила Пыленкова шайбу забросил Артем Ильенко.
В третьем периоде «Авангард» поехал отыгрываться. На 43-й минуте игрок «Динамо» заработал малый штраф за подножку. «Ястребы» реализовали большинство. Шайба отскочила от Алексея Макеева и залетела в ворота гостей.
Еще через 31 секунду Матвей Заседа сократил отставание — 2:3. Но и москвичи не сдавали позиции. На 49-й минуте Джордан Уил забросил четвертую в омские ворота. Счет стал 2:4. Практически сразу Уил оформил дубль (2:5).
«Ястребы» не сдавались, несмотря на отставание в три шайбы, и Игорь Мартынов отправил шайбу в ворота «Динамо» — 3:5. Ассистентами стали Александр Яремчук и Алекс Грант. «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Результата это не принесло.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет в субботу, 16 ноября, против нижнекамского «Нефтехимика». Матч начнется на G-Drive Арене в 17:00.