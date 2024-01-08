Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Омский «Авангард» обыграл во Владивостоке местный «Адмирал» со счетом 2:1. Победитель поединка определился в овертайме. «Авангард» прилетел во Владивосток за 4 часа до начала игры и прямо из аэропорта отправился на арену. Новичок «ястребов» Юрчо вышел во втором звене с Жафяровым и Прохоркиным, в третьем Холодилин был заявлен с Николишиным и Игумновым. Дебютировал за омскую команду голкипер Хомченко.
На 14-й минуте счет открыл Рид Буше с передачи Райана Спунера. Для Рида это 33 шайба в сезоне. Хозяева во втором периоде счет сравняли. Нападающий Кирилл Петьков реализовал большинство — 1:1.
Цифры на табло не менялись до конца основного времени.
В овертайме вратарь «Авангарда» Хомченко сразу же отправился на скамейку, и четверке «ястребов» понадобилось 2,5 минуты на решение задачи. Буше оформил дубль и принес «Авангарду» победу — 2:1.
Команды встретятся вновь 10 января на льду «Фетисов Арены».
Ранее Город55 сообщал, что Рид Буше установил сразу несколько рекордов в омском «Авангарде».