Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»

Омский «Авангард» обыграл во Владивостоке местный «Адмирал» со счетом 2:1. Победитель поединка определился в овертайме. «Авангард» прилетел во Владивосток за 4 часа до начала игры и прямо из аэропорта отправился на арену. Новичок «ястребов» Юрчо вышел во втором звене с Жафяровым и Прохоркиным, в третьем Холодилин был заявлен с Николишиным и Игумновым. Дебютировал за омскую команду голкипер Хомченко.