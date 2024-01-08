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Омский «Авангард» в овертайме обыграл владивостокский «Адмирал»

Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»

8 января 2024, 10:12
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» в овертайме обыграл владивостокский «Адмирал»

Команды встретятся вновь 10 января на льду «Фетисов Арены».

Омский «Авангард» обыграл во Владивостоке местный «Адмирал» со счетом 2:1. Победитель поединка определился в овертайме. «Авангард» прилетел во Владивосток за 4 часа до начала игры и прямо из аэропорта отправился на арену. Новичок «ястребов» Юрчо вышел во втором звене с Жафяровым и Прохоркиным, в третьем Холодилин был заявлен с Николишиным и Игумновым. Дебютировал за омскую команду голкипер Хомченко.

На 14-й минуте счет открыл Рид Буше с передачи Райана Спунера. Для Рида это 33 шайба в сезоне. Хозяева во втором периоде счет сравняли. Нападающий Кирилл Петьков реализовал большинство — 1:1.

Цифры на табло не менялись до конца основного времени.

В овертайме вратарь «Авангарда» Хомченко сразу же отправился на скамейку, и четверке «ястребов» понадобилось 2,5 минуты на решение задачи. Буше оформил дубль и принес «Авангарду» победу — 2:1.

Команды встретятся вновь 10 января на льду «Фетисов Арены».

Ранее Город55 сообщал, что Рид Буше установил сразу несколько рекордов в омском «Авангарде».

Все выше и выше. «Ястреб» Рид Буше обновил несколько рекордов омского «Авангарда»
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#Спорт#Авангард#Аэропорт#Победа#Счет#Шайба#Лед#Рекорд#Рид Буше#Евгений Игишев#Владивосток#Овертайм#Большинство#Минуты#Жафяров
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