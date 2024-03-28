«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»

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Published Сегодня, 18:38
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Сегодня, 28 марта, омский «Авангард» встретился в Ярославле с «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. «Ястребы» победили со счетом 3:2.
Игра началась с атаки хозяев площадки, вратарь «ястребов» Павел Хомченко отбил. В середине периода игрок «Локомотива» Максим Березкин и хоккеист «Авангарда» Роман Абросимов хотели выяснить отношения с помощью кулаков, но арбитры остудили их пыл. Обошлось без удалений. Счет в матче открыл «Локомотив» на последней секунде периода. С передачи Максима Березкина и Алексея Береглазова шайбу забросил Мартин Гернат.
В начале второго периода «железнодорожники» укрепили преимущество. Ворота Павла Хомченко поразил Максим Шалунов. Ассистентами атаки стали Максим Березкин и Андрей Сергеев. «Ястребы» отправились спасать матч. Сократить отставание удалось на 28 минуте — 1:2. Шайбу забросил Игорь Мартынов с передачи Николая Прохоркина и Томаша Юрчо. Спустя еще полторы минуты счет стал равным. Защитник «Авангарда» Семен Чистяков отправил шайбу под перекладину. Разыграть момент ему помогли Владимир Ткачев и Райан Спунер. Под конец периода «Локомотив» остался втроем: командный штраф за нарушение численного состава и подножка от Артура Каюмова.
«Авангард» реализовал большинство. Николай Прохоркин забил шайбу за две секунды до сирены на перерыв. Со счетом 3:2 в пользу «ястребов» команды отправились отдыхать перед третьим игровым отрезком.
Третий период стартовал с опасных моментов, как от «Авангарда», так и от «Локомотива». На 49 минуте матча нападающий «ястребов» Иван Николишин поехал в штраф-бокс за задержку соперника клюшкой. У «Локомотива» не получилось реализовать большинство. За две минуты до конца основного времени ярославцы взяли тайм-аут. «Железнодорожники» сняли вратаря, чтобы поиграть вшестером. Результата это не принесло. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Авангарда».
Счет в серии стал 3:3. Следующая, заключительная, игра четвертьфинала пройдет в Омске в субботу, 30 марта.
Статистика матча: