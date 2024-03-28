«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»

Третий период стартовал с опасных моментов, как от «Авангарда», так и от «Локомотива». На 49 минуте матча нападающий «ястребов» Иван Николишин поехал в штраф-бокс за задержку соперника клюшкой. У «Локомотива» не получилось реализовать большинство. За две минуты до конца основного времени ярославцы взяли тайм-аут. «Железнодорожники» сняли вратаря, чтобы поиграть вшестером. Результата это не принесло. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Авангарда».