На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось

Работа с ПСБ в рамках зарплатного проекта предоставляет работодателям целый набор инструментов для эффективного ведения бизнеса: это и быстрое открытие счетов по электронному реестру, зачисление зарплат и выплат онлайн, а все банковские процессы можно интегрировать с бухгалтерией 1С. Кроме того, по всем вопросам клиента всегда может проконсультировать персональный менеджер.