На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Рост числа пользователей связывают с целым комплексом решений и привилегий, доступных клиентам банка — как работодателям, так и их сотрудникам.
В частности, пользователям зарплатных карт ПСБ предоставляет целый набор преимуществ: участие в гибкой программе лояльности (можно выбрать из начисления процентов на остаток по карте или получения повышенного кешбэка за покупки в трех избранных категориях), особые условия для вкладов и кредитов, а также увеличенный лимит на снятие наличных в сторонних банкоматах.
Кроме того, с карты ПСБ можно без комиссии оплатить коммунальные услуги, налоги, штрафы и сотовую связь, а сервисы банка упрощают выпуск дополнительных карт для членов семьи клиента.
Работа с ПСБ в рамках зарплатного проекта предоставляет работодателям целый набор инструментов для эффективного ведения бизнеса: это и быстрое открытие счетов по электронному реестру, зачисление зарплат и выплат онлайн, а все банковские процессы можно интегрировать с бухгалтерией 1С. Кроме того, по всем вопросам клиента всегда может проконсультировать персональный менеджер.
Подключить все эти сервисы достаточно удобно и просто: компании-клиенты ПСБ могут воспользоваться системой дистанционного обслуживания, а новые клиенты могут подать заявку на консультацию через сайт или офис банка.
«Всё больше омских предприятий переходят на зарплатный проект в ПСБ, при этом основную часть из них составляют компании, занятые в производстве и промышленности. Наши зарплатные программы обеспечивают им простой и удобный доступ к финансовым операциям и нивелируют рутинные процессы в работе, а их сотрудникам предоставляют ряд финансовых решений, привилегий и особые условия обслуживания», — отметила Ольга Дубровина, региональный директор ПСБ в Омске.
Найти офисы ПСБ в Омске можно по следующим адресам:
Телефон: 8 (800) 333-03-03
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