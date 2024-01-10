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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

«Авангард» во втором матче подряд обыграл владивостокский «Адмирал»

Еще одна победа над «моряками». Омский «Авангард» выиграл второй матч у «Адмирала»

10 января 2024, 11:44
Фото: ХК Авангард

«Авангард» во втором матче подряд обыграл владивостокский «Адмирал»

У «ястребов» отличились Райан Спунер и Валентин Пьянов.

Сегодня, 10 января, омский «Авангард» продолжил свое дальневосточное турне. «Ястребы» обыграли «Адмирал» из Владивостока со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Райан Спунер на 8-й минуте. Со взятием ворот ему помогли Рид Буше и Владимир Ткачев. На первый перерыв команды отправились с цифрами 1:0 на табло в пользу «Авангарда».

Во втором периоде Валентин Пьянов укрепил преимущество омской команды — 2:0. В начале третьей двадцатиминутки «Адмирал» сократил преимущество, однако после видеопросмотра шайбу отменили из-за блокировки вратаря. В конце третьего периода «моряки» смогли отыграть одну шайбу. Финальный счет — 2:1 в пользу «Авангарда».

Напомним, прошлую игру «ястребы» также провели с «Адмиралом». «Авангард» победил в овертайме со счетом 2:1. Нападающий Рид Буше оформил дубль в матче. Следующий матч омская команда сыграет 12 января в Хабаровске, где встретится с местным «Амуром».

Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»
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#Спорт#Авангард#Омск#Амур#Победа#Матч#Хабаровск#Счет#Игра#Евгений Игишев#Владивосток#Ястребы
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