Еще одна победа над «моряками». Омский «Авангард» выиграл второй матч у «Адмирала»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Сегодня, 10 января, омский «Авангард» продолжил свое дальневосточное турне. «Ястребы» обыграли «Адмирал» из Владивостока со счетом 2:1.
Счет в матче открыл Райан Спунер на 8-й минуте. Со взятием ворот ему помогли Рид Буше и Владимир Ткачев. На первый перерыв команды отправились с цифрами 1:0 на табло в пользу «Авангарда».
Во втором периоде Валентин Пьянов укрепил преимущество омской команды — 2:0. В начале третьей двадцатиминутки «Адмирал» сократил преимущество, однако после видеопросмотра шайбу отменили из-за блокировки вратаря. В конце третьего периода «моряки» смогли отыграть одну шайбу. Финальный счет — 2:1 в пользу «Авангарда».
Напомним, прошлую игру «ястребы» также провели с «Адмиралом». «Авангард» победил в овертайме со счетом 2:1. Нападающий Рид Буше оформил дубль в матче. Следующий матч омская команда сыграет 12 января в Хабаровске, где встретится с местным «Амуром».