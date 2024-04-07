Все новые схемы. Опрос от мошенников стоил жительнице Омской области миллиона рублей

Posted Вчера, 09:08
Published Вчера, 09:08
Modified Вчера, 09:10
Updated Вчера, 09:10
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, с мошенниками столкнулась жительница Черлака — злоумышленники выбрали очень нестандартный подход к своей жертве.
Как сообщается, женщине пришло сообщение от банка с предложением пройти опрос о качестве услуг — женщина начала заполнять анкету, но отвлеклась. Спустя некоторое время с ней в мессенджере связалась девушка, представившись работником банка — ей удалось убедить 58-летнюю потерпевшую завершить опрос в формате разговора.
А в «благодарность» за сотрудничество и участие в опросе девушка предложила инвестировать в ценные бумаги и получать пассивный доход. Женщина согласилась с предложением и уже вскоре начала «играть на бирже».
По оценкам сотрудников районного ОМВД, ущерб от действий злоумышленников превысил миллион рублей — женщина «инвестировала» на мошеннические счета из собственных накоплений и кредитных средств. К сожалению, обман удалось распознать поздно: счет женщины «заблокировали» и потребовали 100 тыс рублей за доступ к нему — тут женщина и вспомнила о популярной мошеннической схеме.
Сотрудники МВД проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Напомним, сегодня Город55 сообщал об еще одном случае «брокерства» со стороны мошенников: