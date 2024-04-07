Все новые схемы. Опрос от мошенников стоил жительнице Омской области миллиона рублей

По оценкам сотрудников районного ОМВД, ущерб от действий злоумышленников превысил миллион рублей — женщина «инвестировала» на мошеннические счета из собственных накоплений и кредитных средств. К сожалению, обман удалось распознать поздно: счет женщины «заблокировали» и потребовали 100 тыс рублей за доступ к нему — тут женщина и вспомнила о популярной мошеннической схеме.