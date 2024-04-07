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Posted Вчера, 09:08

Published Вчера, 09:08

Modified Вчера, 09:10

Updated Вчера, 09:10

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Все новые схемы. Опрос от мошенников стоил жительнице Омской области миллиона рублей

7 апреля 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
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Жительница Омской области столкнулась с новой мошеннической схемой

SMS-опрос от известного банка «продолжили» мошенники, сделав потерпевшей «выгодное» предложение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, с мошенниками столкнулась жительница Черлака — злоумышленники выбрали очень нестандартный подход к своей жертве.

Как сообщается, женщине пришло сообщение от банка с предложением пройти опрос о качестве услуг — женщина начала заполнять анкету, но отвлеклась. Спустя некоторое время с ней в мессенджере связалась девушка, представившись работником банка — ей удалось убедить 58-летнюю потерпевшую завершить опрос в формате разговора.

А в «благодарность» за сотрудничество и участие в опросе девушка предложила инвестировать в ценные бумаги и получать пассивный доход. Женщина согласилась с предложением и уже вскоре начала «играть на бирже».

По оценкам сотрудников районного ОМВД, ущерб от действий злоумышленников превысил миллион рублей — женщина «инвестировала» на мошеннические счета из собственных накоплений и кредитных средств. К сожалению, обман удалось распознать поздно: счет женщины «заблокировали» и потребовали 100 тыс рублей за доступ к нему — тут женщина и вспомнила о популярной мошеннической схеме.

Сотрудники МВД проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Напомним, сегодня Город55 сообщал об еще одном случае «брокерства» со стороны мошенников:

Обманчивый рынок. Житель Омской области потерял 4,5 млн рублей на мошеннической бирже
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#Происшествия#Омск#Инвестиции#Проверка#Мошенники#Банк#Новости#Счет#Жертва#Анкета#Илья Скобин#Ценные бумаги
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