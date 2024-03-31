Ущерб огромен. Омич потерял деньги, переведя их на «безопасный счет» мошенника

Пресс-центр управления МВД по Омской области опубликовал историю омича, отправившего мошенникам все свои сбережения. Стоит сказать, что мужчина является начальником экономического отдела в одной из омских организаций — даже профессиональные компетенции иногда не могут спасти от действий мошенников.