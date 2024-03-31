Ущерб огромен. Омич потерял деньги, переведя их на «безопасный счет» мошенника

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Пресс-центр управления МВД по Омской области опубликовал историю омича, отправившего мошенникам все свои сбережения. Стоит сказать, что мужчина является начальником экономического отдела в одной из омских организаций — даже профессиональные компетенции иногда не могут спасти от действий мошенников.
Сообщается, что с мужчиной связался «сотрудник банка» — по словам последнего, со счета потерпевшего неизвестные пытались похитить деньги и их необходимо перевести на «безопасный счет». К сожалению, мужчина послушался злоумышленников, отправив тем 150 тысяч рублей.
Всего в отношении омичей за минувшую субботу произошло 7 случаев мошенничества — все совершены дистанционным способом, а суммарный ущерб от действий мошенников составил 4,5 миллиона рублей.
Ранее Город55 сообщал о мошенничестве в отношении 19-летнего омича, потерявшего личные и кредитные деньги — злоумышленники смогли убедить молодого человека, что для должности копирайтера необходимы денежные вливания.