Небезопасный счет. Учительница омской школы перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей

Как она рассказала полицейским, с ней в одном из мессенджеров связалась неизвестная, представившись сотрудницей Центробанка. Как «объяснили» потерпевшей, мошенники пытаются оформить на нее кредит и чтобы избежать потери денег, их необходимо срочно перевести на реквизиты «безопасного счета». К сожалению, женщина поддалась на уговоры и провела необходимые для перевода операции.