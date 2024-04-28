Небезопасный счет. Учительница омской школы перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Прокуратура Омской области сообщила об очередном случае телефонного мошенничества: 21 апреля с заявлением о хищении денег в отдел полиции обратилась 56-летняя женщина, работающая преподавателем русского языка и литературы в средней школе.
Как она рассказала полицейским, с ней в одном из мессенджеров связалась неизвестная, представившись сотрудницей Центробанка. Как «объяснили» потерпевшей, мошенники пытаются оформить на нее кредит и чтобы избежать потери денег, их необходимо срочно перевести на реквизиты «безопасного счета». К сожалению, женщина поддалась на уговоры и провела необходимые для перевода операции.
Ущерб от действий мошенников составил 1,8 млн рублей. Злоумышленников уже разыскивают, возбуждено уголовное дело. Как отметили в Прокуратуре, с начала года зарегистрировано более 1700 случаев мошенничества. Суммарный ущерб от них насчитывает почти 450 миллионов рублей.
Но, как стало известно ранее, переводы злоумышленникам иногда удается пресечь — 25 апреля стажер на должность участкового предотвратил отправку денег мошенникам, вмешавшись в их разговор с потенциальной жертвой: