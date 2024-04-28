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Updated Сегодня, 07:23

иллюстрация

Небезопасный счет. Учительница омской школы перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей

28 апреля 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Мошенники похитили у учительницы омской школы почти 2 миллиона рублей

Пострадавшую убедили перевести деньги из-за угрозы оформления кредита.

Прокуратура Омской области сообщила об очередном случае телефонного мошенничества: 21 апреля с заявлением о хищении денег в отдел полиции обратилась 56-летняя женщина, работающая преподавателем русского языка и литературы в средней школе.

Как она рассказала полицейским, с ней в одном из мессенджеров связалась неизвестная, представившись сотрудницей Центробанка. Как «объяснили» потерпевшей, мошенники пытаются оформить на нее кредит и чтобы избежать потери денег, их необходимо срочно перевести на реквизиты «безопасного счета». К сожалению, женщина поддалась на уговоры и провела необходимые для перевода операции.

Ущерб от действий мошенников составил 1,8 млн рублей. Злоумышленников уже разыскивают, возбуждено уголовное дело. Как отметили в Прокуратуре, с начала года зарегистрировано более 1700 случаев мошенничества. Суммарный ущерб от них насчитывает почти 450 миллионов рублей.

Но, как стало известно ранее, переводы злоумышленникам иногда удается пресечь — 25 апреля стажер на должность участкового предотвратил отправку денег мошенникам, вмешавшись в их разговор с потенциальной жертвой:

Вовремя вмешался. Стажер омской полиции предотвратил перевод денег мошенникам
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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омск#Прокуратура#Мошенничество#Центробанк#Кредит#Новости#Счет#Преподаватель#Мессенджер
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