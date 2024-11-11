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Росстат

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Ноябрь
В Омской области средний платеж по ипотеке составил 72 тысячи рублей
11 ноября, 03:32
Октябрь
Растут на глазах. В Омске в очередной раз подорожали сосиски, сметана и масло
30 октября, 06:45
Занималась каллиграфией. Из Омска депортировали гражданку Канады и Израиля
Женщина рассказала, что приехала, чтобы ухаживать за своими родственниками, однако в ведомстве не смогли подтвердить этот факт.
28 октября, 06:35
«Мы просто умеем считать»: почему омичи заводят семьи без детей или остаются одни
12 октября, 05:33
Что значит «оторвался тромб» и почему это смертельно: узнали у сосудистого хирурга
8 октября, 11:19
С начала 2024 года в Омской области сократилось количество мигрантов
3 октября, 13:28
Сентябрь
До 300 рублей за 5 кило. Где выгоднее в Омске купить свежий картофель
17 сентября, 08:47
Август
Теряем людей. За минувшие полгода Омскую область покинуло 8,5 тысяч человек
30 августа, 11:49
Врачи омского онкодиспансера едва не остались без зарплаты
26 августа, 08:47
Росстат: средняя зарплата омских медиков достигла 83 тысяч рублей
25 августа, 13:40
Рекордсмен СФО. В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года
14 августа, 14:35
Сердечко уже бьется. Омички массово отказываются от абортов после разговора с врачом
9 августа, 09:59
Июль
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
8 июля, 08:36
Июнь
В Росстате назвали самую распространенную причину смерти омичей в 2023 году
30 июня, 11:40
Май
Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
26 мая, 09:23
Апрель
Омская область покинула пятерку регионов-лидеров по убыли населения
По итогам за январь и февраль 2024 года, в Омской области уменьшилась убыль населения.
28 апреля, 04:52
Март
Рекордное увеличение. Омичей предупредили о резком скачке цен на авиабилеты
25 марта, 07:33
Приезжают из Молдовы и Индии: Росстат рассказал об омских мигрантах
7 марта, 14:45
Январь
Минус 35 тысяч. Миграция в Омской области сократилась в два раза
Миграционная убыль была значительно выше в год объявления мобилизации в стране.
5 января, 11:09
Ноябрь 2023
Кто хочет стать миллионером? Омичу в среднем необходимо 12 лет, чтобы накопить 1 млн
27 ноября 2023, 05:17

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