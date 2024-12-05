Топливо опять подорожало: рассказываем, сколько стоит бензин в Омской области

Изменение цен на бензин был зафиксирован в 74 субъектах Российской Федерации. С наибольшими увеличениями столкнулись в Севастополе (+1,3%), Татарстане (+1,1%) и Дагестане (+1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.