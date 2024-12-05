Топливо опять подорожало: рассказываем, сколько стоит бензин в Омской области

Posted 5 декабря, 05:00
Published 5 декабря, 05:00
Modified 5 декабря, 05:03
Updated 5 декабря, 05:03
По данным «Росстата», с 26 ноября по 2 декабря 2024 года цены на бензин в России увеличились в среднем на 22 копейки, достигнув 59,87 рублей за литр.
Бензин марки АИ-92 подорожал на 23 копейки, теперь за литр придется отдать 54,55 рублей, АИ-95 взлетел на 20 копеек, составив 59,71 рублей за литр, АИ-98 — на 28 копейки, до 81,45 рублей за литр. Средняя стоимость дизельного топлива за этот период достигла 69,04 рублей за литр, прибавив 28 копеек.
В Омской области на 2 декабря 2024 года бензин марки АИ-92 стоит 51,93 рублей за литр, АИ-95 — 56,48, АИ-98 — 77,30, дизель — 68,89.
Изменение цен на бензин был зафиксирован в 74 субъектах Российской Федерации. С наибольшими увеличениями столкнулись в Севастополе (+1,3%), Татарстане (+1,1%) и Дагестане (+1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.
Повышение цен на бензин в Омской области стало привычным явлением. Напомним, что ранее в октябре наблюдался аналогичный рост.