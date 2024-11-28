Омская область оказалась среди регионов с наибольшим оттоком населения

Posted 28 ноября, 06:00
Published 28 ноября, 06:00
Modified 28 ноября, 06:02
Updated 28 ноября, 06:02
Росстат опубликовал данные о миграции населения по регионам России. Согласно официальному отчету, за период с января по сентябрь в страну прибыло 2,7 миллиона человек, в то время как покинуло её 2,6 миллиона. Таким образом, миграционная убыль отсутствует, а прирост составил более 125 тысяч человек.
Наибольший приток населения с начала года наблюдается в Подмосковье, где миграционный прирост достиг 62,1 тысячи человек. За ним следуют Краснодарский край с приростом в 24,6 тысячи человек и Москва, куда переехало 21 тысяча человек.
В то же время, наибольший отток населения зафиксировали в Сибири и Белгородской области. Из Белгородской области за девять месяцев уехало более 5,2 тысячи жителей, что является самым высоким показателем по стране.
Кроме Белгородской области, в пятерку регионов с наибольшей миграционной убылью вошли четыре сибирских региона. Это Иркутская область, где убыль составила 3,4 тысячи человек, Томская область с убылью в 3,3 тысячи человек, Кемеровская область, откуда уехало 3,2 тысячи человек, и Омская область, потерявшая 2,9 тысячи жителей.
Напомним, что ранее регион занял 26-е место в рейтинге доходов, но все еще отстает от среднего по стране показателя в 58,2 тысячи рублей.