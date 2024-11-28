Омская область оказалась среди регионов с наибольшим оттоком населения

Росстат опубликовал данные о миграции населения по регионам России. Согласно официальному отчету, за период с января по сентябрь в страну прибыло 2,7 миллиона человек, в то время как покинуло её 2,6 миллиона. Таким образом, миграционная убыль отсутствует, а прирост составил более 125 тысяч человек.