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Posted 11 ноября, 03:32

Published 11 ноября, 03:32

Modified 11 ноября, 03:34

Updated 11 ноября, 03:34

Иллюстрация

В Омской области средний платеж по ипотеке составил 72 тысячи рублей

11 ноября 2024, 03:32
Фото: 1MI. Иллюстрация
При этом средний размер кредита на жилье в регионе равен 3,4 млн рублей.

Омская область оказалась на 61-м месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Его средний размер равен 71,9 тысяч рублей, что составляет 67,9% от средней зарплаты двух работающих омичей. Такие цифры сегодня, 11 ноября, опубликовало издание «РИА Новости». Исследование подготовили на основании данных Центробанка, Росстата и ДОМ.РФ.

Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.

Ранее Город55 рассказывал, что средняя цена квадратного метра в новостройках Омска достигла 131 тысячи рублей. С июля по сентябрь стоимость выросла на 4,9%. Данные приводит Омскстат.

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#Евгений Игишев#ЖКХ#Омск#Омская область#Омскстат#Центробанк#Зарплата#Ипотека#Новостройки#Росстат#Регионы#РИА Новости
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