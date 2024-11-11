В Омской области средний платеж по ипотеке составил 72 тысячи рублей

Омская область оказалась на 61-м месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Его средний размер равен 71,9 тысяч рублей, что составляет 67,9% от средней зарплаты двух работающих омичей. Такие цифры сегодня, 11 ноября, опубликовало издание «РИА Новости». Исследование подготовили на основании данных Центробанка, Росстата и ДОМ.РФ.