В Омской области средний платеж по ипотеке составил 72 тысячи рублей

Posted 11 ноября, 03:32
Published 11 ноября, 03:32
Modified 11 ноября, 03:34
Updated 11 ноября, 03:34
Омская область оказалась на 61-м месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Его средний размер равен 71,9 тысяч рублей, что составляет 67,9% от средней зарплаты двух работающих омичей. Такие цифры сегодня, 11 ноября, опубликовало издание «РИА Новости». Исследование подготовили на основании данных Центробанка, Росстата и ДОМ.РФ.
Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.
Ранее Город55 рассказывал, что средняя цена квадратного метра в новостройках Омска достигла 131 тысячи рублей. С июля по сентябрь стоимость выросла на 4,9%. Данные приводит Омскстат.