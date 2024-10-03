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Posted 3 октября, 13:28

Published 3 октября, 13:28

Modified 3 октября, 13:31

Updated 3 октября, 13:31

Иллюстрация

С начала 2024 года в Омской области сократилось количество мигрантов

3 октября 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Согласно данным Росстата, за семь месяцев 2024 года в регион прибыли более 18 тысяч мигрантов.

В докладе Росстата о социально-экономическом положении России в 2024 году появилась информация об итогах миграции населения в регионах. Согласно статистике, за прошедшие семь месяцев миграционная убыль в Омской области сократилась на 551 человека.

С января по июль в Омскую область приехали 18 626 человек, покинули при этом 20 937. Миграционная убыль составила -2 311. В этот же период прошлого года цифры были чуть больше: приехали — 19 881 человек, уехали 22 743, миграционная убыль — -2 862.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Статистика#Миграция#Новости#Мигранты#Население#Росстат
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