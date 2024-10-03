С начала 2024 года в Омской области сократилось количество мигрантов

С января по июль в Омскую область приехали 18 626 человек, покинули при этом 20 937. Миграционная убыль составила -2 311. В этот же период прошлого года цифры были чуть больше: приехали — 19 881 человек, уехали 22 743, миграционная убыль — -2 862.