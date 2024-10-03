С начала 2024 года в Омской области сократилось количество мигрантов

Posted 3 октября, 13:28
Published 3 октября, 13:28
Modified 3 октября, 13:31
Updated 3 октября, 13:31
В докладе Росстата о социально-экономическом положении России в 2024 году появилась информация об итогах миграции населения в регионах. Согласно статистике, за прошедшие семь месяцев миграционная убыль в Омской области сократилась на 551 человека.
С января по июль в Омскую область приехали 18 626 человек, покинули при этом 20 937. Миграционная убыль составила -2 311. В этот же период прошлого года цифры были чуть больше: приехали — 19 881 человек, уехали 22 743, миграционная убыль — -2 862.
Напомним, что недавно омичи высказали свое мнение о мигрантах в сфере медицины.
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