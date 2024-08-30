Теряем людей. За минувшие полгода Омскую область покинуло 8,5 тысяч человек

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По данным территориального подразделения Росстата, с января по июнь текущего года в Омской области «недосчитались» чуть больше 8,4 тысячи человек: подавляющее большинство просто переехало в другие регионы, однако есть и те кто сменил не только место, но и страну проживания — их насчитывается около 1,4 тыс человек.
Напротив, есть и те, кто заинтересован в жизни на территории Омской области: в обозначенный период времени в регион на ПМЖЭ приехало порядка 5,1 тыс человек. А вот в международном плане миграция куда стабильнее: иностранцы, осевшие в РФ и покинувшие ее границы, «разминулись» на 69 человек: в Россию за последние 6 месяцев прибыло 1295 иностранных граждан, а уехало уже 1364. Ну, а если брать обобщенные показатели, то по всем видам миграции (внешней, внутренней и международной), то Омская область лишилась чуть больше 2 тыс человек.
Напомним, ранее специалисты Омскстата сообщали о росте смертности среди горожан: при 7 тыс рожденных, из жизни ушло более 12,4 тыс человек.