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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

иллюстрация

Теряем людей. За минувшие полгода Омскую область покинуло 8,5 тысяч человек

30 августа 2024, 11:49
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Из омской области уехало еще 2 тыс человек за последние полгода

Реальные значения могут быть иными: рассчитывая статистику, Росстат опирался на данные, предоставленные МВД, а многие мигрируют не меняя место регистрации.

По данным территориального подразделения Росстата, с января по июнь текущего года в Омской области «недосчитались» чуть больше 8,4 тысячи человек: подавляющее большинство просто переехало в другие регионы, однако есть и те кто сменил не только место, но и страну проживания — их насчитывается около 1,4 тыс человек.

Напротив, есть и те, кто заинтересован в жизни на территории Омской области: в обозначенный период времени в регион на ПМЖЭ приехало порядка 5,1 тыс человек. А вот в международном плане миграция куда стабильнее: иностранцы, осевшие в РФ и покинувшие ее границы, «разминулись» на 69 человек: в Россию за последние 6 месяцев прибыло 1295 иностранных граждан, а уехало уже 1364. Ну, а если брать обобщенные показатели, то по всем видам миграции (внешней, внутренней и международной), то Омская область лишилась чуть больше 2 тыс человек.

Напомним, ранее специалисты Омскстата сообщали о росте смертности среди горожан: при 7 тыс рожденных, из жизни ушло более 12,4 тыс человек.

В Омской области стало меньше хлеба, куриного мяса и кисломолочной продукции
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Россия#Миграция#Смертность#Рождаемость#Новости#Иностранцы#Росстат#ПМЖ
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