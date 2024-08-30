Теряем людей. За минувшие полгода Омскую область покинуло 8,5 тысяч человек

Напротив, есть и те, кто заинтересован в жизни на территории Омской области: в обозначенный период времени в регион на ПМЖЭ приехало порядка 5,1 тыс человек. А вот в международном плане миграция куда стабильнее: иностранцы, осевшие в РФ и покинувшие ее границы, «разминулись» на 69 человек: в Россию за последние 6 месяцев прибыло 1295 иностранных граждан, а уехало уже 1364. Ну, а если брать обобщенные показатели, то по всем видам миграции (внешней, внутренней и международной), то Омская область лишилась чуть больше 2 тыс человек.