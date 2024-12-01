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Posted 1 декабря, 12:58

Published 1 декабря, 12:58

Modified 1 декабря, 14:07

Updated 1 декабря, 14:07

иллюстрация

Рост свыше 60%. Росстат назвал продукт, подорожавший в Омской области сильнее масла

1 декабря 2024, 12:58
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Специалисты Росстата отметили 60% рост цен на самый популярный продукт

Конец месяца — самое напряженное время для многих аналитиков: именно в этот период и формируется множество отчетов, в том числе и по данным роста цен на продукты. Кстати о них — кажется, у сливочного масла, чья цена уже превышает 900 рублей за килограмм, появился «конкурент» — картофель.

По данным сервиса iMonitoring, куда «стекается» вся информация, собранная аналитиками Росстата, за минувшую неделю в Омской области значительно увеличилась цена на картофель: на момент обновления данных, 25 ноября, стоимость корнеплодов составляла 36,36 рубля за килограмм.

В процентном соотношении это достаточно заметный результат — за неделю стоимость картофеля выросла на 4,7%, а в годовой ретроспективе этот показатель будет еще больше: по сравнению с данными, полученными 9 января 2024 года (дата первой «выборки» статистики), ценник на картофель вырос на 63,6% или 14,1 рубля.

Аналогичными темпами роста может «похвастаться» только стоимость килограмма репчатого лука, чья цена также увеличилась на 14 рублей или на 62,7% от показателя на момент начала года.

Примечательно, что по процентам повышения стоимости корнеплодам удалось обойти даже сливочное масло, чья стоимость за год выросла «всего» на 36,1%. Стоит также отметить, что с 18 по 25 ноября цена на этот продукт снизилась до 929,2 рубля за килограмм.

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#Илья Скобин#Бизнес#Омская область#Цены#Статистика#Продукты#Рост цен#Новости#Росстат#Картофель#Сливочное масло
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