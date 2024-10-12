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Posted 12 октября, 05:33

Published 12 октября, 05:33

Modified 12 октября, 05:33

Updated 12 октября, 05:33

«Мы просто умеем считать»: почему омичи заводят семьи без детей или остаются одни

«Мы просто умеем считать»: почему омичи заводят семьи без детей или остаются одни

12 октября 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney
В новом материале на тему деторождения мы дали слово омичам, которые не могут или не хотят заводить детей.

Город55 продолжает рассматривать актуальную проблему демографической ситуации в нашей стране. В России сейчас самая низкая рождаемость за последние 25 лет. Судя по недавней статистике Росстата, в первой половине 2024 года родилось 599 600 детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Однако и тогда отмечался антирекорд: за весь год на свет появилось 1.264 миллиона малышей. Это самый низкий показатель с 1999 года.

В связи с этим в последние месяцы в Госдуме не раз поднимался вопрос о деторождении. Напомним, россиянок призывают рожать минимум трех детей, работодателей — следить, чтобы в коллективе рождалось по ребенку в год. Кроме того, на днях депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал помогать семьям бойцов СВО для повышения рождаемости. Он заявил: «Женщина захочет первого или еще одного ребенка, когда у нее „свито гнездо“ и есть уверенность по поводу завтрашнего дня».

В предыдущем материале мы рассматривали проблему с позиции депутатов, гинеколога и многодетной матери. На этот раз поговорили с теми, кто уже сделал выбор о создании семьи. Далее приводим мнения героев публикации от первого лица.

Ольга, 25 лет (замужем, но без детей)

Я замужем пять лет, детей не появилось — на вопросы посторонних я отвечаю: «Бог не дает». А близкие такие вопросы не задают.

Когда я родилась, моей маме было 33 года — меня успокаивает, что у меня тоже есть некий люфт в этом плане. У нее уже было образование, стаж работы, собственное жилье. У меня тоже есть и образование, и больше 6 лет опыта работы, руководящая должность. А вот жилья нет — его просто невозможно купить, если тебе в наследство не досталась квартира или дом, который можно продать, или родители не подкинули миллион на первоначальный взнос. Это как раз наш с мужем случай, нам приходится копить самостоятельно. И мы копим. Все пять лет брака. Но из-за сумасшедшего роста цен на жилье мы просто не догоняем необходимые 30% на первоначальный взнос, несмотря на то, что сумма накоплений растет. И то если и купим, то однушку в хрущевке. Под региональную программу «Молодая семья» мы не подходим, потому что там есть просто великолепное правило: ты не должен иметь никакой жилплощади в собственности, но обязан быть прописан в Омске. А мы с мужем родились в районах. Да и пока наша очередь подойдет, мы уже перестанем подходить под условия программы.

Рожать детей, понимая, что мы ничего хорошего им не сможем дать, нельзя. И это не инфантилизм: мы просто умеем считать.

Помимо финансового вопроса, есть еще аспект здоровья, про который почему-то все забывают. У моего мужа неизлечимая аутоиммунная болезнь, которая может уложить его на больничную койку в любой момент. С моим здоровьем тоже не все в порядке, по назначению врача я принимаю гормональные препараты, которые исключают беременность, но зато я могу жить нормальную жизнь. Эгоистично? Возможно. Но лучше я буду жива, чем мой ребенок в какой-то момент останется без родителей.

Наверное, в иных обстоятельствах я бы хотела большую семью. Я подписана на блогера, у которой 10 детей (и, возможно, на этом семья не остановится). Я искренне восхищаюсь такими семьями. Но на себя эту роль сейчас примерить не готова. Или для меня уготовано другое предназначение.

Игорь, 34 года (женат, один ребенок)

Дети — это, конечно, хорошо, и о рождении первого ребенка не было сомнений. Можно родить и второго, и третьего, но перед нами, взрослыми, встает главный вопрос — доступность жилья.

К примеру, с 2020 года квартира в новостройке, которая мне нравилась, подорожала с 4 до 10 миллионов рублей. Куда это годится?

При этом уровень зарплат остался примерно на том же уровне. Одно дело ютиться с одним ребенком в квартире, другое дело — когда их трое. Спать «на головах» не хочется. Детям нужно дать комфорт, чтобы как минимум у каждого было по своей комнате либо одна на двоих. У родителей тоже должна быть своя территория. Будем ли рожать еще? Возможно. Но только когда решим квартирный вопрос.

Евгений, 36 лет (не женат, детей нет)

Если люди хотят иметь детей, то пусть заводят, если не хотят — пусть не заводят. Это личное дело каждого. У меня пока нет женщины, с которой бы я хотел завести детей, и в принципе о создании семьи я начал задумываться только после 33 лет. Я бы хотел двух детей с разницей в возрасте около шести лет, например, чтобы старшего можно было оставлять с младшим. Это укрепляет внутрисемейные ценности, традиции.

Я считаю, чтобы заводить детей, нужно и зарабатывать соответствующе. Если я с супругой захочу провести время, к примеру сходить в театр, то у меня должны быть финансы, чтобы оплатить няню, которая в это время посидит с ребенком. То есть, по сути, все упирается в деньги.

Артур, 26 лет (женат, трое детей)

Если власти ставят задачу улучшить демографию, нужно сделать так, чтобы люди с невысоким доходами имели возможность иметь трех детей без материальных трудностей.

Ведь весь вопрос упирается в финансы! Деток нужно водить на кружки, секции и заниматься их развитием. С зарплатами ниже среднего уровня это, к сожалению, невозможно.

Насчет того, сколько нужно иметь всем детей: это каждый должен решать сам. Мы с женой планировали троих.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Финансы#Дети#Родители#Жилье#Демография#Госдума#Семья#Болезнь#Блогер#Беременность#Росстат
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