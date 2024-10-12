«Мы просто умеем считать»: почему омичи заводят семьи без детей или остаются одни

Когда я родилась, моей маме было 33 года — меня успокаивает, что у меня тоже есть некий люфт в этом плане. У нее уже было образование, стаж работы, собственное жилье. У меня тоже есть и образование, и больше 6 лет опыта работы, руководящая должность. А вот жилья нет — его просто невозможно купить, если тебе в наследство не досталась квартира или дом, который можно продать, или родители не подкинули миллион на первоначальный взнос. Это как раз наш с мужем случай, нам приходится копить самостоятельно. И мы копим. Все пять лет брака. Но из-за сумасшедшего роста цен на жилье мы просто не догоняем необходимые 30% на первоначальный взнос, несмотря на то, что сумма накоплений растет. И то если и купим, то однушку в хрущевке. Под региональную программу «Молодая семья» мы не подходим, потому что там есть просто великолепное правило: ты не должен иметь никакой жилплощади в собственности, но обязан быть прописан в Омске. А мы с мужем родились в районах. Да и пока наша очередь подойдет, мы уже перестанем подходить под условия программы.