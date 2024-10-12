«Мы просто умеем считать»: почему омичи заводят семьи без детей или остаются одни

Posted 12 октября, 05:33
Published 12 октября, 05:33
Modified 12 октября, 05:33
Updated 12 октября, 05:33
Город55 продолжает рассматривать актуальную проблему демографической ситуации в нашей стране. В России сейчас самая низкая рождаемость за последние 25 лет. Судя по недавней статистике Росстата, в первой половине 2024 года родилось 599 600 детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Однако и тогда отмечался антирекорд: за весь год на свет появилось 1.264 миллиона малышей. Это самый низкий показатель с 1999 года.
В связи с этим в последние месяцы в Госдуме не раз поднимался вопрос о деторождении. Напомним, россиянок призывают рожать минимум трех детей, работодателей — следить, чтобы в коллективе рождалось по ребенку в год. Кроме того, на днях депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал помогать семьям бойцов СВО для повышения рождаемости. Он заявил: «Женщина захочет первого или еще одного ребенка, когда у нее „свито гнездо“ и есть уверенность по поводу завтрашнего дня».
В предыдущем материале мы рассматривали проблему с позиции депутатов, гинеколога и многодетной матери. На этот раз поговорили с теми, кто уже сделал выбор о создании семьи. Далее приводим мнения героев публикации от первого лица.
Я замужем пять лет, детей не появилось — на вопросы посторонних я отвечаю: «Бог не дает». А близкие такие вопросы не задают.
Когда я родилась, моей маме было 33 года — меня успокаивает, что у меня тоже есть некий люфт в этом плане. У нее уже было образование, стаж работы, собственное жилье. У меня тоже есть и образование, и больше 6 лет опыта работы, руководящая должность. А вот жилья нет — его просто невозможно купить, если тебе в наследство не досталась квартира или дом, который можно продать, или родители не подкинули миллион на первоначальный взнос. Это как раз наш с мужем случай, нам приходится копить самостоятельно. И мы копим. Все пять лет брака. Но из-за сумасшедшего роста цен на жилье мы просто не догоняем необходимые 30% на первоначальный взнос, несмотря на то, что сумма накоплений растет. И то если и купим, то однушку в хрущевке. Под региональную программу «Молодая семья» мы не подходим, потому что там есть просто великолепное правило: ты не должен иметь никакой жилплощади в собственности, но обязан быть прописан в Омске. А мы с мужем родились в районах. Да и пока наша очередь подойдет, мы уже перестанем подходить под условия программы.
Рожать детей, понимая, что мы ничего хорошего им не сможем дать, нельзя. И это не инфантилизм: мы просто умеем считать.
Помимо финансового вопроса, есть еще аспект здоровья, про который почему-то все забывают. У моего мужа неизлечимая аутоиммунная болезнь, которая может уложить его на больничную койку в любой момент. С моим здоровьем тоже не все в порядке, по назначению врача я принимаю гормональные препараты, которые исключают беременность, но зато я могу жить нормальную жизнь. Эгоистично? Возможно. Но лучше я буду жива, чем мой ребенок в какой-то момент останется без родителей.
Наверное, в иных обстоятельствах я бы хотела большую семью. Я подписана на блогера, у которой 10 детей (и, возможно, на этом семья не остановится). Я искренне восхищаюсь такими семьями. Но на себя эту роль сейчас примерить не готова. Или для меня уготовано другое предназначение.
Дети — это, конечно, хорошо, и о рождении первого ребенка не было сомнений. Можно родить и второго, и третьего, но перед нами, взрослыми, встает главный вопрос — доступность жилья.
К примеру, с 2020 года квартира в новостройке, которая мне нравилась, подорожала с 4 до 10 миллионов рублей. Куда это годится?
При этом уровень зарплат остался примерно на том же уровне. Одно дело ютиться с одним ребенком в квартире, другое дело — когда их трое. Спать «на головах» не хочется. Детям нужно дать комфорт, чтобы как минимум у каждого было по своей комнате либо одна на двоих. У родителей тоже должна быть своя территория. Будем ли рожать еще? Возможно. Но только когда решим квартирный вопрос.
Если люди хотят иметь детей, то пусть заводят, если не хотят — пусть не заводят. Это личное дело каждого. У меня пока нет женщины, с которой бы я хотел завести детей, и в принципе о создании семьи я начал задумываться только после 33 лет. Я бы хотел двух детей с разницей в возрасте около шести лет, например, чтобы старшего можно было оставлять с младшим. Это укрепляет внутрисемейные ценности, традиции.
Я считаю, чтобы заводить детей, нужно и зарабатывать соответствующе. Если я с супругой захочу провести время, к примеру сходить в театр, то у меня должны быть финансы, чтобы оплатить няню, которая в это время посидит с ребенком. То есть, по сути, все упирается в деньги.
Если власти ставят задачу улучшить демографию, нужно сделать так, чтобы люди с невысоким доходами имели возможность иметь трех детей без материальных трудностей.
Ведь весь вопрос упирается в финансы! Деток нужно водить на кружки, секции и заниматься их развитием. С зарплатами ниже среднего уровня это, к сожалению, невозможно.
Насчет того, сколько нужно иметь всем детей: это каждый должен решать сам. Мы с женой планировали троих.