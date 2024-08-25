gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

иллюстрация

Росстат: средняя зарплата омских медиков достигла 83 тысяч рублей

25 августа 2024, 13:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Уровень средней зарплаты медиков в Омской области достиг 83 тысяч рублей

В целом, «зарплатный ландшафт» медработников Омской области неоднороден — «разброс» составляет примерно 30 тыс рублей.

По данным Росстата, за первое полугодие 2024 года, средняя зарплата врачей Омской области достигла уровня в 82,7 тыс рублей. По стране этот результат не самый высокий — «пиковые» показатели средней заработной платы наблюдаются на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе — там врачи в среднем получают 292 и 284 тыс рублей.

Напротив, самые минимальные значения зафиксированы в Ингушетии — там среднюю зарплату медработника оценивают в 58 тысяч рублей. В границах Омской области значения статистики также рознятся: самую большую среднюю зарплату, в размере 100,7 тыс рублей, получают медики Тарского района. А вот «аутсайдером» статистики стал Омский муниципальный район — там средние зарплаты врачей не намного превышают 71 тысячу рублей.

Кроме того, в Росстате подсчитали среднюю зарплату и медицинского персонала: в среднем медсестры получают 61 тыс рублей, а зарплата младших сотрудников составляет 52 тыс рублей.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой интересной статистике, собранной Росстатом: например, туристы предпочитают надолго не задерживаться в Омске — соседние регионы привлекают их значительно сильнее. К слову, незадолго до этого туроператоры успели выяснить, куда чаще всего предпочитают ездить отдыхать россияне:

Стало известно, какие заграничные направления чаще всего выбирали туристы этим летом
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Статистика#Зарплата#Врачи#Новости#Медики#Росстат
Подпишитесь
Суперлуние, высотки в историческом квартале и новые нарушения. Главные темы недели
Сегодня, 10:15
Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района
Сегодня, 08:18
Есть замечания к проекту. В историческом центре Омска отложили постройку высоток
Сегодня, 04:17
Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»
Сегодня, 02:02
Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь
Сегодня, 04:00
Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
Сегодня, 03:40