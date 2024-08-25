Росстат: средняя зарплата омских медиков достигла 83 тысяч рублей

По данным Росстата, за первое полугодие 2024 года, средняя зарплата врачей Омской области достигла уровня в 82,7 тыс рублей. По стране этот результат не самый высокий — «пиковые» показатели средней заработной платы наблюдаются на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе — там врачи в среднем получают 292 и 284 тыс рублей.