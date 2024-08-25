Росстат: средняя зарплата омских медиков достигла 83 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По данным Росстата, за первое полугодие 2024 года, средняя зарплата врачей Омской области достигла уровня в 82,7 тыс рублей. По стране этот результат не самый высокий — «пиковые» показатели средней заработной платы наблюдаются на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе — там врачи в среднем получают 292 и 284 тыс рублей.
Напротив, самые минимальные значения зафиксированы в Ингушетии — там среднюю зарплату медработника оценивают в 58 тысяч рублей. В границах Омской области значения статистики также рознятся: самую большую среднюю зарплату, в размере 100,7 тыс рублей, получают медики Тарского района. А вот «аутсайдером» статистики стал Омский муниципальный район — там средние зарплаты врачей не намного превышают 71 тысячу рублей.
Кроме того, в Росстате подсчитали среднюю зарплату и медицинского персонала: в среднем медсестры получают 61 тыс рублей, а зарплата младших сотрудников составляет 52 тыс рублей.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой интересной статистике, собранной Росстатом: например, туристы предпочитают надолго не задерживаться в Омске — соседние регионы привлекают их значительно сильнее. К слову, незадолго до этого туроператоры успели выяснить, куда чаще всего предпочитают ездить отдыхать россияне: