Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:40
Росстат представил данные о миграции за первые четыре месяца 2024 года. В нашем регионе, как и прежде, наблюдается миграционная убыль. Но, в отличие от предыдущих лет, Омск уже не входит в пятерку регионов с самым большим уровнем убыли.
Так, Омская область заняла девятое место по уровню миграционной убыли населения. Этот показатель составил 1413 человек. Наибольший отток населения в СФО наблюдался в Иркутской области — за четыре месяца 1943 человека. В других регионах дела обстоят следующим образом:
При этом в Сибири миграционный прирост населения отмечен только в двух регионах. Это Новосибирская область, где прирост составил 1242 человека, и Красноярский край — +490 человек.
Напомним, что в прошлом году наш регион покинуло более 20 тысяч человек. В то же время на постоянное место жительства переехали 15,7 тысячи человек. Большинство омичей (17,9 тысяч) выбрали для переезда другие регионы, а 2,9 тысяч человек уехали из России.