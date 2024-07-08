Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек

Напомним, что в прошлом году наш регион покинуло более 20 тысяч человек. В то же время на постоянное место жительства переехали 15,7 тысячи человек. Большинство омичей (17,9 тысяч) выбрали для переезда другие регионы, а 2,9 тысяч человек уехали из России.