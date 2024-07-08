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Updated Сегодня, 08:40

иллюстрация

Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек

8 июля 2024, 08:36
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В 2024 году из Омской области уехали почти 1,5 тысячи человек

В рейтинге регионов по уровню миграционной убыли Омская область покинула пятерку лидеров и заняла девятое место.

Росстат представил данные о миграции за первые четыре месяца 2024 года. В нашем регионе, как и прежде, наблюдается миграционная убыль. Но, в отличие от предыдущих лет, Омск уже не входит в пятерку регионов с самым большим уровнем убыли.

Так, Омская область заняла девятое место по уровню миграционной убыли населения. Этот показатель составил 1413 человек. Наибольший отток населения в СФО наблюдался в Иркутской области — за четыре месяца 1943 человека. В других регионах дела обстоят следующим образом:

  • в Забайкальском крае — 1478;
  • в Кемеровской области — 1534;
  • в Оренбургской области — 1554;
  • в Чечне — 1592;
  • во Владимирской области — 1704;
  • в Иркутской области — 1943;
  • в Белгородской области — 2167;
  • в Дагестане — 2760 человек.

При этом в Сибири миграционный прирост населения отмечен только в двух регионах. Это Новосибирская область, где прирост составил 1242 человека, и Красноярский край — +490 человек.

Напомним, что в прошлом году наш регион покинуло более 20 тысяч человек. В то же время на постоянное место жительства переехали 15,7 тысячи человек. Большинство омичей (17,9 тысяч) выбрали для переезда другие регионы, а 2,9 тысяч человек уехали из России.

Активный отток населения. Омскстат опубликовал данные о миграции омичей
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