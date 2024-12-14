Топливный всплеск: за неделю в Омской области выросли цены на бензин

Posted 14 декабря, 09:40
Published 14 декабря, 09:40
Modified 14 декабря, 09:43
Updated 14 декабря, 09:43
По данным «Росстата», с 3 по 9 декабря 2024 года в 79 регионах России было зафиксировано увеличение цен на бензин, и этот тренд продолжает распространяться. Наибольшее повышение цен произошло в Камчатском крае, где стоимость бензина увеличилась на 1,0%. В Москве и Санкт-Петербурге также наблюдается рост цен: в Москве бензин подорожал на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%. В то же время, в Республике Тыва цены на бензин снизились на 0,1%.
В Омской области за период с 3 по 9 декабря 2024 года наблюдается незначительное увеличение цен на бензин. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,22 рубля, с 51,93 до 52,15 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,23 рубля, с 56,48 до 56,71 рубля за литр. Цена на АИ-98 остались на прежнем уровне — 77,30 рубля. Стоимость дизеля увеличилась на 0,43 рубля, с 68,89 до 69,32 рубля.
В соседней Новосибирской области за этот же период бензин марки АИ-92 стоит 53,06 рублей за литр, АИ-95 — 56,95, АИ-98 — 78,13, дизель — 73,27.