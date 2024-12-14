gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 09:40

Published 14 декабря, 09:40

Modified 14 декабря, 09:43

Updated 14 декабря, 09:43

В Омской области за неделю снова подскочили цены на бензин

Топливный всплеск: за неделю в Омской области выросли цены на бензин

14 декабря 2024, 09:40
Фото: 1MI.

В Омской области за неделю снова подскочили цены на бензин

В России в целом также зафиксирован рост цен на топливо, больше всего подорожал бензин в Камчатском крае.

По данным «Росстата», с 3 по 9 декабря 2024 года в 79 регионах России было зафиксировано увеличение цен на бензин, и этот тренд продолжает распространяться. Наибольшее повышение цен произошло в Камчатском крае, где стоимость бензина увеличилась на 1,0%. В Москве и Санкт-Петербурге также наблюдается рост цен: в Москве бензин подорожал на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%. В то же время, в Республике Тыва цены на бензин снизились на 0,1%.

Фото: «Росстат»

В Омской области за период с 3 по 9 декабря 2024 года наблюдается незначительное увеличение цен на бензин. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,22 рубля, с 51,93 до 52,15 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,23 рубля, с 56,48 до 56,71 рубля за литр. Цена на АИ-98 остались на прежнем уровне — 77,30 рубля. Стоимость дизеля увеличилась на 0,43 рубля, с 68,89 до 69,32 рубля.

В соседней Новосибирской области за этот же период бензин марки АИ-92 стоит 53,06 рублей за литр, АИ-95 — 56,95, АИ-98 — 78,13, дизель — 73,27.

Овощи дорожают, цитрусовые дешевеют: как изменились цены в Омской области в ноябре
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Цены на бензин#Москва#Санкт-Петербург#Новосибирская область#Камчатский край#Росстат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика