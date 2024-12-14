Топливный всплеск: за неделю в Омской области выросли цены на бензин

По данным «Росстата», с 3 по 9 декабря 2024 года в 79 регионах России было зафиксировано увеличение цен на бензин, и этот тренд продолжает распространяться. Наибольшее повышение цен произошло в Камчатском крае, где стоимость бензина увеличилась на 1,0%. В Москве и Санкт-Петербурге также наблюдается рост цен: в Москве бензин подорожал на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%. В то же время, в Республике Тыва цены на бензин снизились на 0,1%.