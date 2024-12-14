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Posted 14 декабря, 13:02

Published 14 декабря, 13:02

Modified 14 декабря, 13:04

Updated 14 декабря, 13:04

Омичам рассказали, какие медикаменты больше всего подорожали в декабре

За здоровье теперь платим больше: как изменились цены на лекарства

14 декабря 2024, 13:02
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, какие медикаменты больше всего подорожали в декабре

В период с 3 по 9 декабря 2024 года в России отмечены изменения цен на различные медикаменты.

По данным «Росстата», с 3 по 9 декабря 2024 года в России зафиксированы изменения цен на ряд медикаментов. Так, цены на некоторые препараты увеличились: ренгалин подорожал на 0,9%, корвалол — на 0,6%, аллохол — на 0,4%, а нимесулид — на 0,3%. В то же время цены на другие медикаменты снизились. Левомеколь стал дешевле на 0,5%, валидол и эргоферон — на 0,2%, а комбинированные анальгетики — на 0,1%.

Фото: Аптека «Фармакопейка»

Так, в Омской области в аптеке «Факмакопейка» можно увидеть следующие цены: 20 таблеток анальгина (500 мг) — 130 рублей, 20 таблеток карвалола — 137 рублей, мазь левомеколь — 181 рубль, а упаковка эргоферона (20 таблеток) — 538 рублей. Отметим, что такие цены действительны только при онлайн заказе.

Напомним, ранее Город55 писал о росте цен на топливо. Так, стоимость бензина марки АИ-92 за неделю выросла на 22 копейки, с 51,93 до 52,15 рубля за литр.

Топливный всплеск: за неделю в Омской области выросли цены на бензин
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#Диана Рязанцева#Здоровье#Омск#Омская область#Цены#Медикаменты#Аптека#Лекарства#Росстат
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