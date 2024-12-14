За здоровье теперь платим больше: как изменились цены на лекарства

Posted 14 декабря, 13:02
Published 14 декабря, 13:02
Modified 14 декабря, 13:04
Updated 14 декабря, 13:04
По данным «Росстата», с 3 по 9 декабря 2024 года в России зафиксированы изменения цен на ряд медикаментов. Так, цены на некоторые препараты увеличились: ренгалин подорожал на 0,9%, корвалол — на 0,6%, аллохол — на 0,4%, а нимесулид — на 0,3%. В то же время цены на другие медикаменты снизились. Левомеколь стал дешевле на 0,5%, валидол и эргоферон — на 0,2%, а комбинированные анальгетики — на 0,1%.
Так, в Омской области в аптеке «Факмакопейка» можно увидеть следующие цены: 20 таблеток анальгина (500 мг) — 130 рублей, 20 таблеток карвалола — 137 рублей, мазь левомеколь — 181 рубль, а упаковка эргоферона (20 таблеток) — 538 рублей. Отметим, что такие цены действительны только при онлайн заказе.
Напомним, ранее Город55 писал о росте цен на топливо. Так, стоимость бензина марки АИ-92 за неделю выросла на 22 копейки, с 51,93 до 52,15 рубля за литр.