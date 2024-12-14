За здоровье теперь платим больше: как изменились цены на лекарства

По данным «Росстата», с 3 по 9 декабря 2024 года в России зафиксированы изменения цен на ряд медикаментов. Так, цены на некоторые препараты увеличились: ренгалин подорожал на 0,9%, корвалол — на 0,6%, аллохол — на 0,4%, а нимесулид — на 0,3%. В то же время цены на другие медикаменты снизились. Левомеколь стал дешевле на 0,5%, валидол и эргоферон — на 0,2%, а комбинированные анальгетики — на 0,1%.