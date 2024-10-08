Что значит «оторвался тромб» и почему это смертельно: узнали у сосудистого хирурга

Posted 8 октября, 11:19
Published 8 октября, 11:19
Modified 8 октября, 11:21
Updated 8 октября, 11:21
По статистике ВОЗ, во всем мире сердечно-сосудистые заболевания становятся основной причиной смерти. Ежегодно от этого умирают не меньше 17 миллионов человек. Только в России, по данным Росстата, в 2022 году из-за болезней кровообращения умерло 830 тысяч человек, а это около 44% всех случаев смерти в стране.
Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, ревматическая болезнь сердца и другие патологии. К ним же относятся тромбозы и тромбоэмболии.
«Оторвался тромб» — одна из самых загадочных причин смерти. Как правило, она наступает внезапно и скоропостижно. Как появляются тромбы (сгустки крови), почему они отрываются, как от этого уберечь себя, корреспонденту Города55 рассказал сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.
Тромб — это сгусток крови, который формируется в кровеносном сосуде или сердечной полости, то есть свернувшийся фрагмент собственной крови.
Зачастую пациенты ошибочно считают, что тромб — небольшой фрагмент размером со спичечную головку, закупоривающий просвет сосуда и нарушает кровоток. На самом деле, по словам Герасименко, он напоминает длинного червяка, который расстилается по всему сосуду и может распространяться на 50 и даже 70 сантиметров. Это в медицине и называется тромбозом. В какой-то момент этот сгусток крови может оторваться.
Сосудистый хирург выделил два вида тромбоза: артериальный и венозный.
Тромбы могут возникнуть в организме человека по нескольким причинам. Среди них Максим Герасименко назвал:
«Если у вас появились внезапные боли в ногах или руках, стали мучить судороги и появляться отеки, изменился цвет кожи на каком-то участке, то стоит обратиться к врачу. Эти три тревожных симптома могут говорить о развитии тромбоза», — добавил Герасименко.
Чаще всего в таком случае речь идет о тромбоэмболии легочной артерии. Просвет крупного сосуда закупоривается одним или несколькими тромбами. Это приводит к нарушению системы всей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
«Проще говоря, верхушка тромба размером около 5-7 сантиметров, например, при падении, резкой нагрузке или на фоне негативных обстоятельств отрывается и резко „улетает“ вверх, двигаясь внутри кровеносной системы. Оторвавшийся тромб попадает в легкие, закупоривает сосуд, из-за чего прекращается кровоток. После этого возникает резкая боль в грудной клетке, и человек начинает задыхаться», — дополнил врач.
Одним из самых опасных случаев считается легочная тромбоэмболия. У человека возникает одышка, организм не выносит физических нагрузок, повышается частота сердечных сокращение, понижается давление и начинает синеть верхняя часть туловища. В таком случае нужно немедленно вызвать скорую помощь.
«Последствия во многом зависят от величины тромба и от сроков поступления пациента в стационар. Например, если тромб по размеру огромный, то смерть наступит моментально, а если не слишком большой и полностью не перекрыл легочную артерию, то время на спасение есть», — добавил сосудистый хирург.
К слову, недавно медики спасли 63-летнего омича с 95% поражением сонных артерий. Официальный диагноз мужчины — критически значимый стеноз, как правило, протекает без каких-либо признаков, но способен привести к внезапному обширному инсульту. В большинстве случаев стеноз только в этот момент и заявляет о себе, но внимательные врачи заподозрили его наличие раньше и отправили омича на дообследование. Медики сделали все возможное для излечения, операция прошла успешно.
По словам врача, на сегодняшний день есть возможность внутривенного введения специального препарата, который моментально растворяет тромбы в организме. Огромную роль в таком случае играет время — необходимо успеть вовремя приехать, провести диагностику и сделать инъекцию.
Такая терапия называется тромболизисом — расщепление тромбов, образующихся в кровеносных сосудах, с помощью медикаментов.
«Если вы чувствуете сильную отечность в ногах, боли при ходьбе, частые судороги — сделайте дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов и вен нижних конечностей. Затем с результатом обследований рекомендую обратиться к сосудистому хирургу», — заключил Герасименко.
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