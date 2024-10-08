Что значит «оторвался тромб» и почему это смертельно: узнали у сосудистого хирурга

По статистике ВОЗ, во всем мире сердечно-сосудистые заболевания становятся основной причиной смерти. Ежегодно от этого умирают не меньше 17 миллионов человек. Только в России, по данным Росстата, в 2022 году из-за болезней кровообращения умерло 830 тысяч человек, а это около 44% всех случаев смерти в стране.