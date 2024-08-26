Врачи омского онкодиспансера едва не остались без зарплаты. Как рассказал Городу55 один из сотрудников больницы, в бухгалтерской программе учреждения произошел сбой. Персоналу диспансера озвучили информацию, что из-за этого зарплата задержится на несколько дней.