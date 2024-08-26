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Врачи омского онкодиспансера едва не остались без зарплаты

26 августа 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
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В медучреждении произошел сбой на серверном оборудовании.

Врачи омского онкодиспансера едва не остались без зарплаты. Как рассказал Городу55 один из сотрудников больницы, в бухгалтерской программе учреждения произошел сбой. Персоналу диспансера озвучили информацию, что из-за этого зарплата задержится на несколько дней.

Город55 выяснил подробности в региональном минздраве. В ведомстве поспешили успокоить сотрудников онкодиспансера.

«У медучреждения на прошлой неделе были кратковременные технические сложности, связанные с серверным оборудованием. На данный момент неполадки устранены, сотрудники получат заработную плату в срок», — рассказали в минздраве.

Ранее Город55 сообщал, что уровень средней зарплаты медиков в Омской области достиг 83 тысяч рублей. Данные опубликовал Росстат.

Росстат: средняя зарплата омских медиков достигла 83 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Минздрав#Зарплата#Врачи#Онкодиспансер#Медучреждение#Сбой#Росстат
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