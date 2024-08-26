Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Врачи омского онкодиспансера едва не остались без зарплаты. Как рассказал Городу55 один из сотрудников больницы, в бухгалтерской программе учреждения произошел сбой. Персоналу диспансера озвучили информацию, что из-за этого зарплата задержится на несколько дней.
Город55 выяснил подробности в региональном минздраве. В ведомстве поспешили успокоить сотрудников онкодиспансера.
«У медучреждения на прошлой неделе были кратковременные технические сложности, связанные с серверным оборудованием. На данный момент неполадки устранены, сотрудники получат заработную плату в срок», — рассказали в минздраве.
Ранее Город55 сообщал, что уровень средней зарплаты медиков в Омской области достиг 83 тысяч рублей. Данные опубликовал Росстат.