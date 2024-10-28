Занималась каллиграфией. Из Омска депортировали гражданку Канады и Израиля

Posted 28 октября, 06:35
Published 28 октября, 06:35
Modified 28 октября, 06:52
Updated 28 октября, 06:52
Как рассказали в пресс-службе судебных приставов по Омской области, сотрудники ведомства депортировали из России 49-летнюю женщину, имеющую гражданство Канады и Израиля. Она оказалась на территории страны нелегально.
Женщина, как она сама сообщила, в детстве жила в Казахстане до распада СССР. Позже ее семья переехала в Израиль, где она получила гражданство. Взрослея, она перебралась в Канаду и вышла замуж за канадца. Однако после того, как против нее было возбуждено уголовное дело, она решила покинуть Канаду, чтобы избежать наказания.
В поисках новой жизни женщина нелегально вернулась в Россию, надеясь ухаживать за своими близкими родственниками. Она нашла работу преподавателем каллиграфии в Омске. Несмотря на свои старания, ей не удалось легализовать свое пребывание. Женщина утверждала, что неоднократно обращалась в соответствующие органы с просьбой оформить документы, но не смогла предоставить доказательства этих обращений.
Проверки показали, что у нее не было разрешений на временное проживание или вида на жительство в России. Более того, информация о наличии близких родственников-граждан России не подтвердилась. В результате нахождение гражданки в стране признали незаконным.
В соответствии с законом женщина была помещена в Центр временного содержания иностранных граждан и оштрафована на 2000 рублей. Затем судебные приставы сопроводили её на борт самолета, вылетающего из Омска в Москву, откуда она отправилась в Израиль.
С начала года это уже 184-й случай принудительного выдворения иностранца из Омской области. Как уже писал Город55, в 2024 году в регионе, по данным Росстата, стало меньше мигрантов.