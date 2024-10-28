Занималась каллиграфией. Из Омска депортировали гражданку Канады и Израиля

Женщина, как она сама сообщила, в детстве жила в Казахстане до распада СССР. Позже ее семья переехала в Израиль, где она получила гражданство. Взрослея, она перебралась в Канаду и вышла замуж за канадца. Однако после того, как против нее было возбуждено уголовное дело, она решила покинуть Канаду, чтобы избежать наказания.