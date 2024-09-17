gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 08:47

Published 17 сентября, 08:47

Modified 17 сентября, 09:05

Updated 17 сентября, 09:05

Стали известны цены на свежий урожай картофеля в Омской области

До 300 рублей за 5 кило. Где выгоднее в Омске купить свежий картофель

17 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI

Стали известны цены на свежий урожай картофеля в Омской области

С приходом осени омские покупатели активно ищут выгодные предложения на картофель. На рынке представлен широкий выбор как от местных фермеров, так и от крупных ритейлеров.

С наступлением осени, омские потребители все чаще задумываются о запасах картофеля на зиму. В этом году рынок предлагает разнообразие предложений, как от местных фермеров, так и от крупных поставщиков.

Фермеры из окрестностей Омска предлагают свежий картофель прямо с поля на платформе «Авито». Одно из таких предложений — продажа картофеля по цене 550 рублей за сетку весом 38-40 кг. Это на 50 рублей дешевле, чем в среднем по городу, где цена достигает 600 рублей за аналогичный объем.

Фото: Скриншот сайта Авито

Продавец из Розовки, расположенной в 23 км по Черлакскому тракту, гордятся своим продуктом, выращенным на песчаных почвах без использования нитратов и пестицидов. Он уверяет, что его картофель отличается высоким качеством и вкусом. Цена за сетку 30-32 кг составляет 350 рублей, а при покупке пяти сеток крупного картофеля, одна сетка среднего размера идет в подарок.

Фото: Скриншот сайта Авито

Для тех, кто предпочитает удобство, фермер предлагает красный картофель с доставкой до подъезда при заказе от трех мешков. Цена за сетку составляет 700 рублей, и возможна любая форма оплаты, включая предоставление кассового чека. Также в продаже есть лук по цене 800 рублей за сетку.

Фото: Скриншот сайта Авито

Крупные маркеты, такие как «Ашан» и «Лента», также предлагают широкий выбор картофеля. В «Ашане» можно приобрести красный картофель по цене 209,99 рублей за 5 кг, а белый — за 219,99 рублей за тот же объем. Если же вы предпочитаете покупать картофель на вес, то белый картофель обойдется в 49,99 рублей за килограмм.

В «Ленте» фасованный картофель в упаковке 5 кг стоит 199,99 рублей, а 10 кг — 374,99 рублей. Весовой белый картофель можно приобрести по цене 44,99 рублей за килограмм, а красный — по 89,99 рублей за килограмм.

Фото: Скриншот сайта «Ашан»

Согласно данным Росстата, с начала 2024 года средние цены на картофель в России значительно выросли, увеличившись с 29,37 рублей до 58,59 рублей за килограмм, что составляет прирост на 103%. Особенно заметно цены подскочили с мая по июль, увеличившись на 90%. Однако, в начале сентября было зафиксировано небольшое снижение цен: с 50,29 до 48,68 рублей за килограмм.

Фото: Росстат

Ранее Город55 уже упоминал об изменении цен. За прошлый месяц зафиксировали снижение цен на авиабилеты и сезонные продукты.

Экономические качели: что подешевело и подорожало в Омской области за август
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Сельское хозяйство#Цены#Продажа#Фермеры#Рынок#Новости#Магазины#Росстат#Картофель#Оптовая торговля
Подпишитесь
Популярное