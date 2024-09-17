До 300 рублей за 5 кило. Где выгоднее в Омске купить свежий картофель

Крупные маркеты, такие как «Ашан» и «Лента», также предлагают широкий выбор картофеля. В «Ашане» можно приобрести красный картофель по цене 209,99 рублей за 5 кг, а белый — за 219,99 рублей за тот же объем. Если же вы предпочитаете покупать картофель на вес, то белый картофель обойдется в 49,99 рублей за килограмм.