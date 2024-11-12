ЭКО — грех или шанс на счастье? Разбираемся, почему Россия «вымирает»

Posted 12 ноября, 05:08
Published 12 ноября, 05:08
Modified 12 ноября, 05:12
Updated 12 ноября, 05:12
Город55 продолжает разбираться с демографической ситуацией в нашей стране. Напомним, Росстат зафиксировал в России рекордно низкий показатель рождаемости за последние 25 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам взять решение демографических проблем на особый контроль, разработать собственные программы, чтобы переломить тревожную тенденцию и обеспечить устойчивый рост численности населения в нашей стране.
Россиянок призывают рожать минимум трех детей, а работодателей — следить, чтобы в коллективе рождалось по ребенку в год. Кроме того, на днях депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал помогать семьям бойцов СВО для повышения рождаемости. Он заявил: «Женщина захочет первого или еще одного ребенка, когда у нее „свито гнездо“ и есть уверенность по поводу завтрашнего дня».
В этом материале рассматриваем проблему демографии со стороны педагогов, репродуктолога и церкви.
Корреспондент Города55 узнала мнение и мужской, и женской части населения. Все позиции объединяет то, что люди хотят, чтобы власти создали им комфортные условия для жизни. Это могло бы стать мотивацией для создания семьи и дать хоть какие-то гарантии.
«Сейчас многие девушки боятся рожать, потому что им хочется вдоволь нагуляться. Они не хотят сковывать себя тем, что им придется сидеть с ребенком, а не тусить с подружками. Да и парни пошли трусливые. Они боятся брать на себя ответственность за ребенка. Некоторые, вероятно, думают, что не справятся. Кто-то тоже не хочет отказываться от веселой жизни в пользу семейной. Еще один фактор — это экономическая ситуация в стране. Меры поддержки не успевают за инфляцией. Молодые люди не знают, что будет завтра, поэтому не хотят рисковать»;
«Можно родить и второго, и третьего, но перед взрослыми встает вопрос доступности жилья. К примеру, с 2020 года квартира в новостройке, которая мне нравилась, подорожала с 4 до 10 миллионов рублей. Куда это годится? При этом уровень зарплат остался примерно на том же уровне. Одно дело ютиться с одним ребенком в квартире, другое дело — когда их трое. Спать „на головах“ не хочется. Детям нужно дать комфорт, чтобы как минимум у каждого было по своей комнате либо одна на двоих. У родителей тоже должна быть своя территория»;
«Если люди хотят иметь детей, то пусть заводят, если не хотят — пусть не заводят. Это личное дело каждого. Я бы хотел двух детей с разницей в возрасте около шести лет, например, чтобы старшего можно было оставлять с младшим. Это укрепляет внутрисемейные ценности, традиции».
По опросу ВЦИОМ, почти половина женщин в России не хотят рожать. Главная причина — плохое материальное положение и отсутствие подходящего жилья. Это 39% опрошенных.
38% заявили, что детей потом заберут на фронт или случится ядерная война. 37% отмечают, что ребенок у них уже есть и больше им не надо. 36% говорят, что их возраст старше 35 лет и это не позволяет им заводить детей. И только 18% женщин пожаловались на ограничения по здоровью.
«Рождение ребенка для женщины -это изменение обычного уклада жизни и в какой-то степени определенные „лишения"себя. Не все готовы на подобные самопожертвования»;
«Все на поверхности: невозможность взять ипотеку, невменяемые цены на съем жилья, автомобиль. Крошечные пособия, которые положены единицам. Проблема с садами. Медицина. Рожать бесплатно — ребенком рисковать, платно не каждый может себе позволить. Вся эта возня с отменой льготных программ на ипотеку — это и есть пропаганда чайлдфри. Просвета не видно никакого, здесь страшно рожать. Поддержка нулевая»;
«А сделать доступной ипотеку, чтобы семья могла позволить себе расширить жилье до появления ребенка на свет, „власти“ не хотят? Госсады, больницы и школы в божеский вид привести, учителям достойные деньги платить, чтобы не бежали из школ? Или, быть может, проконтролировать, чтобы российские машины все-таки продавались в России по приемлемой цене, а не в два раза дороже, чем в Индии? А так да, повода для упада демографии нет совсем. Плодитесь люди. „Властям“ нужны новые налогоплательщики»;
«Женщины не рожают из-за экономической ситуации вокруг, отсутствия поддержки прежде всего материальной от государства».
Город55 обратился и к преподавателям омских вузов. Кандидат философских наук, доцент Ольга Половникова считает, что женщины не планируют беременность из-за неуверенности в завтрашнем дне. Они хотят строить карьеру, чтобы иметь стабильность.
«Странные предложения властей, например, по ограничению строительства однокомнатных квартир не могут привести к росту демографии. Если сейчас семья, желающая завести детей, не может позволить ипотеку даже на однокомнатную квартиру, то что говорить о большей жилплощади. И тем более еще о рождении троих детей. Поддержка материнства, вменяемые гарантии, финансовая стабильность в сочетании с адекватной пропагандой — это бы хотелось видеть от властей», — считает Половникова.
Доктор философских наук, профессор Сергей Ветров считает, что сокращение рождаемости наблюдается уже на протяжении последних 40 лет. По его словам, сложившаяся ситуация в стране связана с занятостью женщин, ростом городов, со стандартами потребительского общества. Люди хотят хорошо жить, много путешествовать, строить карьеру, зарабатывать деньги качественно потреблять, свободно перемещаться из города в город, а дети становятся препятствием для всего перечисленного.
«Я не видел подобные инициативы в оформленном виде, чтобы они становились основой государственной политики. Но не представляю, как работодатели должны следить за тем, чтобы каждая женщина в коллективе рожала по ребенку в год. Никто не сможет обязать это делать организацию, которая и так решает множество производственных задач. Что касается инициативы от депутатов ввести налог на бездетность, то народ на это не сильно реагирует. Соответственно, такое решение не стимулирует к рождению детей, — отметил Сергей Ветров.
Еще одной важной причиной демографической проблемы он назвал отсутствие образа здоровой семьи в российских СМИ, ток-шоу и сериалах. По мнению эксперта, из культурного оборота ушло понятие «мамы», а образ «папы» — исчез совсем. Из-за этого семья воспринимается, как некий аппарат по производству детей, а не как среда любви, заботы и счастья.
«Мы живем в режиме существования короткого времени, из-за чего, действительно, возникает конфликт. Раньше люди проектировали себя на долгие годы, а сегодня молодые люди могут строить планы лишь на ближайшие пару лет. А дети даются нам на всю жизнь. Поэтому нельзя решать вопрос рождаемости, игнорируя важнейший институт семьи. Так технологично решить проблему не получится», — заключил Ветров.
Неспособность к зачатию затрагивает как женщин, так и мужчин. Однако в наше время есть разные способы оплодотворения. Так, в 2023 году более 32 тысяч детей, или 2,5% всех родившихся в стране, появились на свет благодаря технологии ЭКО.
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), позволяющая осуществить оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины, то есть в искусственных условиях.
При проведении ЭКО у женщин берут пункцию, извлекая из организма яйцеклетку. Затем происходит ее оплодотворение «в пробирке». Полученный эмбрион в течении 2–5 дней развивается в специальном инкубаторе. После этого его переносят в полость матки, где он продолжает свое развитие в утробе женщины.
Существует несколько вариантов того, как может проводиться эта процедура:
Репродуктолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Людмила Макаркина рассказала, что главным показанием к ЭКО является бесплодие, которое не удается вылечить другими способами. Такой диагноз ставят, если беременность не наступает через 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции. Женщинам старше 35 лет диагноз ставят раньше — через 6 месяцев.
«За последние годы потребность в ЭКО сильно выросла и не уменьшается. Изначально это было связано с тем, что очень многие девушки не планируют беременность из-за карьерного роста, желания купить квартиру, машину. Только после этого они задумываются о детях. А ведь после 35 лет идет снижение антимюллерова гормона, то то есть в яичниках становится меньше яйцеклеток, способных к зачатию, а значит, шансы забеременеть невысоки», — рассказала врач.
По словам врача, в год обращаются около 700 омичек за процедурой ЭКО по программе ОМС. В регионе эту процедуру можно сделать в пяти учреждениях:
«Сейчас приходят в 45 лет и за 50. Федеральный закон, независимо от возраста, разрешает вступать в программу ЭКО. Но структура женского и мужского организма к такому возрасту уже исчерпывает себя. Не бывает так, что яичники могут быть молодыми и в 20, и в 45. Если нам в 26 нужно всего 10 клеток, то в 46 нужно 15–20 таких фолликулов, чтоб получить какую-то одну хорошую клетку. Лучше обращаться до 35 лет», — добавила репродуктолог.
Два года назад на эту тему высказывался протоиерей Димитрий Смирнов. По его словам, ЭКО противоречит воле Божьей.
«Потому что человек идет в обход: его не пускают в дверь, он лезет в форточку. И такая игра с Творцом Вселенной является грехом. Мы считаем, что, если тебе попущено Богом не быть готовым к зачатию, это надо принимать», — сообщил он.
Кроме того, буквально несколько дней назад во время выступления на Русском экономическом форуме в Челябинске настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов заявил, что неспособность девушек забеременеть — результат распущенности, и помогать им проходить процедуру ЭКО государство не должно. Священник крайне негативно высказался о раннем начале половой жизни и заметил, что в христианстве это называется грехом.
«Как это у нас говорят, все-таки залетела, делает аборт один, второй. Затем проходит время, она встречает любимого человека, но забеременеть не может, потому что организм подызношен», — сказал Кривоногов.
Однако врач Людмила Макаркина подчеркнула, что проблема бесплодия действительно очень серьезная. В последнее время нередким стало то, что антимюллеров гормон снижается у молодых девочек.
Например, из-за операции на яичниках, генитального эндометриоза. Эти заболевания очень «помолодели». На сегодняшний день в Москве создана программа, по которой девушки могут бесплатно определить уровень АМГ, то есть сколько осталось яйцеклеток», — подчеркнула Макаркина.
Врач добавила, что дети по процедуре ЭКО рождаются здоровые и умные. К тому же, в таком случае родителями становятся осознанно.
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На днях Росстат опубликовал данные о рождаемости за сентябрь этого года. Количество появившихся на свет детей сократилось на 5,8%. Год назад родилось 103 тысячи малышей за месяц, сейчас — только 97 тысяч. А вот показатели смертности выросли с 352 тысяч до 442 тысяч человек. В России не фиксировался прирост населения вот уже восемь лет.
Да, в стране, например, повысили маткапитал. В какой-то степени это улучшило ситуацию, но одной такой мерой проблему низкой рождаемости не решить. И каждый из опрошенных нами твердит, что цены на все стремительно растут, и у людей совсем нет уверенности в завтрашнем дне.
Вероятно, чиновникам пришло время подумать, что действующие механизмы не работают или работают недостаточно эффективно.