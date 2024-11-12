ЭКО — грех или шанс на счастье? Разбираемся, почему Россия «вымирает»

38% заявили, что детей потом заберут на фронт или случится ядерная война. 37% отмечают, что ребенок у них уже есть и больше им не надо. 36% говорят, что их возраст старше 35 лет и это не позволяет им заводить детей. И только 18% женщин пожаловались на ограничения по здоровью.