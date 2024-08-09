Сердечко уже бьется. Омички массово отказываются от абортов после разговора с врачом

В России за последние четыре года почти 193 тысячи женщин отказались от абортов после консультации с врачом. Об этом сообщили в федеральном Росстате. В 2023 году каждая шестая женщина, пришедшая на аборт, передумала после разговора с врачом. 94% из них обращались в государственные клиники, 6% — в частные.