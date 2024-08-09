Сердечко уже бьется. Омички массово отказываются от абортов после разговора с врачом

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В России за последние четыре года почти 193 тысячи женщин отказались от абортов после консультации с врачом. Об этом сообщили в федеральном Росстате. В 2023 году каждая шестая женщина, пришедшая на аборт, передумала после разговора с врачом. 94% из них обращались в государственные клиники, 6% — в частные.
Особо высокий показатель отказа от абортов зафиксирован в кавказских регионах. В Чечне 100% женщин, пришедших на аборт, передумали после консультации с врачом, в Кабардино-Балкарии — 67%. Также высоким оказался показатель и в Омской области — 49% девушек поменяли свое решение после консультации с врачом.
Как ранее писал Город55, в нашем регионе также пользуется популярностью процедура ЭКО. Как следует из доклада регионального минздрава по итогам работы за 2023 год, 34,5% процедур искусственного оплодотворения увенчались успехом.