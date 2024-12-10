Омская область в ценовом шоке: с маслом резко подорожали еще два важных продукта

Напомним, ранее мы писали о том, что на 2 декабря средняя стоимость килограмма сливочного масла составила 964,52 рублей, что на 3,85% (или на 35,32 рубля) больше по сравнению с прошлой неделей. За год цена на масло увеличилась на 36,1%. При этом с 18 по 25 ноября наблюдалось кратковременное снижение до 929,2 рублей, но сейчас стоимость снова пошла вверх.