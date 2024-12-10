Омская область в ценовом шоке: с маслом резко подорожали еще два важных продукта

Posted 10 декабря, 06:29
Published 10 декабря, 06:29
Modified 10 декабря, 11:19
Updated 10 декабря, 11:19
Ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг» опубликовал свежие данные Росстата о средних розничных ценах на продукты и услуги в Омской области.
Согласно данным Росстата, за последнюю неделю цена на килограмм картофеля в Омской области увеличилась на 6,1%, или на 2,23 рубля, и составила 38,59 рублей за килограмм. С начала года картофель подорожал на 73,7%, что составляет 16,37 рублей за килограмм.
В некоторых магазинах Омска цена на картофель еще выше: так, в гипермаркете «Окей» обычный картофель стоит 43 рубля за килограмм, красный — 50, а картофель-беби, уже помытый, — целых 150 рублей за килограмм.
Не отстает от картофеля и репчатый лук. За последнюю неделю его цена выросла на 5,1%, или на 1,89 рубля, и теперь составляет 39,30 рублей за килограмм. С начала года килограмм репчатого лука подорожал на 70,9%, или на 16,31 рублей.
В гипермаркете «Окей» цена на обычный лук составляет 44 рубля за килограмм, деревенский лук стоит 90 рублей, белый лук — 140, а красный — 80.
Напомним, ранее мы писали о том, что на 2 декабря средняя стоимость килограмма сливочного масла составила 964,52 рублей, что на 3,85% (или на 35,32 рубля) больше по сравнению с прошлой неделей. За год цена на масло увеличилась на 36,1%. При этом с 18 по 25 ноября наблюдалось кратковременное снижение до 929,2 рублей, но сейчас стоимость снова пошла вверх.