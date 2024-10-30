Растут на глазах. В Омске в очередной раз подорожали сосиски, сметана и масло

Антирекордсменом по росту цен стало сливочное масло. В указанный период его стоимость возросла на 9,60 рубля, составив 869,57 рубля за килограмм. С начала года цена на этот продукт выросла на шокирующие 186,99 рубля. Все чаще омичи покупают более бюджетные марки этого лакомства.