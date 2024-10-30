Растут на глазах. В Омске в очередной раз подорожали сосиски, сметана и масло

Posted 30 октября, 06:45
Published 30 октября, 06:45
Modified 30 октября, 07:02
Updated 30 октября, 07:02
В Омской области продолжают расти цены на продукты в магазинах, о чем говорится в данных Росстата. Результаты опубликованы на ресурсе федерального Минфина «Ай мониторинг».
С 14 по 21 октября 2024 года сардельки и сосиски подорожали на 1,62 рубля, достигнув 461,21 рубля за килограмм. С начала года их цена увеличилась на 30,79 рубля.
Антирекордсменом по росту цен стало сливочное масло. В указанный период его стоимость возросла на 9,60 рубля, составив 869,57 рубля за килограмм. С начала года цена на этот продукт выросла на шокирующие 186,99 рубля. Все чаще омичи покупают более бюджетные марки этого лакомства.
Не отстают и другие молочные продукты: сметана подорожала на 3,45 рубля, достигнув 260,56 рубля за килограмм, а с начала года ее цена увеличилась на 29,92 рубля. Твердые сыры также ощутили скачок цен — на 6,05 рубля за неделю, составив 707,71 рубля за килограмм.
Похожая ситуация наблюдается и с черным байховым чаем. За неделю его цена возросла на 2,23 рубля, достигнув 877,20 рубля за килограмм, а с начала года подорожание составило 81,10 рубля.
Добавим, что ранее эксперты заявляли о замедлении темпов роста цен на некоторые непродовольственные товары и услуги.