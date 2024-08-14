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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года

Рекордсмен СФО. В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года

14 августа 2024, 14:35
Фото: 1MI

В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года

В новосибирскстате опубликовали данные о стоимости продуктовой корзины в регионах СФО. Согласно документу, в Омской области с начала года ее стоимость поднялась сильнее всего.

В новосибирскстате опубликовали актуальную стоимость продуктовых корзин в регионах Сибирского федерального округа. Согласно обновленным данным, с начала года стоимость корзины для омичей поднялась на 17% — это самый высокий показатель среди других регионов Сибири, такой же лишь у Алтайского края.

При этом омская продуктовая корзина продолжает оставаться самой дешевой, за месячный базовый набор продовольствия местному жителю придется отдать 5 986 рублей, в то время как в Новосибирске, например, эта сумма на тысячу больше, а в Республике Хакасия и вовсе составляет 7 860 рублей.

Напомним, что состав продовольственной корзины един для всех регионов России. В нее входят хлеб, макароны, мука, крупы, бобовые, картофель, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыба и другие продукты.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пищевые продукты#Продукты#Новости#Молочная продукция#Росстат#Мясные продукты#Продуктовая корзина#Продуктовые наборы#Продукция
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