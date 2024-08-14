Рекордсмен СФО. В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года

При этом омская продуктовая корзина продолжает оставаться самой дешевой, за месячный базовый набор продовольствия местному жителю придется отдать 5 986 рублей, в то время как в Новосибирске, например, эта сумма на тысячу больше, а в Республике Хакасия и вовсе составляет 7 860 рублей.