Рекордсмен СФО. В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В новосибирскстате опубликовали актуальную стоимость продуктовых корзин в регионах Сибирского федерального округа. Согласно обновленным данным, с начала года стоимость корзины для омичей поднялась на 17% — это самый высокий показатель среди других регионов Сибири, такой же лишь у Алтайского края.
При этом омская продуктовая корзина продолжает оставаться самой дешевой, за месячный базовый набор продовольствия местному жителю придется отдать 5 986 рублей, в то время как в Новосибирске, например, эта сумма на тысячу больше, а в Республике Хакасия и вовсе составляет 7 860 рублей.
Напомним, что состав продовольственной корзины един для всех регионов России. В нее входят хлеб, макароны, мука, крупы, бобовые, картофель, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыба и другие продукты.