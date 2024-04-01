Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик

В ходе проверки правоохранители установили, что в день пропажи, 8 февраля, омичка позвонила воспитателю и попросила отправить сына одеваться перед ее приходом. Ребенок выполнил просьбу, но мать в саду так и не дождался. Он ушел с территории учреждения и направился к дому, до которого идти около километра.