Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Региональная прокуратура провела проверку после самостоятельного ухода ребенка из детского садика в Ленинском округе. О происшествии стало известно после того, как мать 5-летнего мальчика обратилась с заявлением в полицию.
В ходе проверки правоохранители установили, что в день пропажи, 8 февраля, омичка позвонила воспитателю и попросила отправить сына одеваться перед ее приходом. Ребенок выполнил просьбу, но мать в саду так и не дождался. Он ушел с территории учреждения и направился к дому, до которого идти около километра.
Позже о перемещениях мальчика узнала и мама. В прокуратуре сообщили, что за это время в отношении юного омича не совершалось никаких незаконных действий.
После происшествия прокуратура Ленинского округа внесла заведующей детского сада представление, а воспитателя, допустившего пропажу ребенка, привлекла к дисциплинарной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.