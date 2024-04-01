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Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик

1 апреля 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик

Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о его пропаже, позже оказалось, что 5-летний мальчик самостоятельно покинул садик и ушел домой.

Региональная прокуратура провела проверку после самостоятельного ухода ребенка из детского садика в Ленинском округе. О происшествии стало известно после того, как мать 5-летнего мальчика обратилась с заявлением в полицию.

В ходе проверки правоохранители установили, что в день пропажи, 8 февраля, омичка позвонила воспитателю и попросила отправить сына одеваться перед ее приходом. Ребенок выполнил просьбу, но мать в саду так и не дождался. Он ушел с территории учреждения и направился к дому, до которого идти около километра.

Позже о перемещениях мальчика узнала и мама. В прокуратуре сообщили, что за это время в отношении юного омича не совершалось никаких незаконных действий.

После происшествия прокуратура Ленинского округа внесла заведующей детского сада представление, а воспитателя, допустившего пропажу ребенка, привлекла к дисциплинарной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.

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