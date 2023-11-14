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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

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Избиение полицейских, найденная горе-мать и раскрашенная скульптура. Омск сегодня

14 ноября 2023, 13:51
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омич набросился с кулаками на полицейских и был ранен из пистолета в ногу

В Омске проводится проверка из-за конфликта у дома № 3 по улице Лукашевича, в котором пострадал сотрудник полиции и был ранен 23-летний омский рецидивист. Известно, что в понедельник, 13 ноября, двое полицейских отрабатывали места возможного сбыта похищенного. Для этого, будучи в гражданской одежде, они подошли к ломбарду «Копейка», рядом с которым находился нетрезвый мужчина. Он справлял нужду на улице, а в ответ на просьбу прекратить ударил полицейского по лицу. В рамках закона «О полиции» к мужчине была применена физическая сила, однако и это его не остановило. Ситуация закончилась выстрелом из травматического пистолета в ногу нарушителя и сотрясением мозга у одного из полицейских.

Справлял нужду и бросился в драку. Омич избил полицейских и получил пулю в ногу
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Новость №2. В Омской области спустя два месяца нашли мать, которая бросила младенца в лесу

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что мать младенца, оставленного на улице в селе Одесское, наконец отыскали. Мальчика обнаружили в центральном парке днем 25 сентября. На поиски матери потребовалось почти два месяца. Ею оказалась 33-летняя женщина, воспитывающая двухлетнюю дочь. Второй ребенок, как она рассказала на допросе, ей был не нужен. Роды начались внезапно в парке, где, собственно, мать и решила бросить новорожденного. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу
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Новость №3. В Омске вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака

Сегодня в городском сообществе появилась фотография новой выходки вандалов. На этот раз их внимание привлек памятник Колчаку, который расположен на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито. На снимках видно, что неизвестные постарались, чтобы обезобразить скульптуру. Ее саму облили оранжевой краской, а сбоку оставили невнятное граффити, похожее на слово «Палач». В ситуации будут разбираться полицейские.

Разбирается полиция. В Омске вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака
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