Избиение полицейских, найденная горе-мать и раскрашенная скульптура. Омск сегодня

В Омске проводится проверка из-за конфликта у дома № 3 по улице Лукашевича, в котором пострадал сотрудник полиции и был ранен 23-летний омский рецидивист. Известно, что в понедельник, 13 ноября, двое полицейских отрабатывали места возможного сбыта похищенного. Для этого, будучи в гражданской одежде, они подошли к ломбарду «Копейка», рядом с которым находился нетрезвый мужчина. Он справлял нужду на улице, а в ответ на просьбу прекратить ударил полицейского по лицу. В рамках закона «О полиции» к мужчине была применена физическая сила, однако и это его не остановило. Ситуация закончилась выстрелом из травматического пистолета в ногу нарушителя и сотрясением мозга у одного из полицейских.