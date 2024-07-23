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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Прокуратура проследит за ходом поисков 15-летней москвички, пропавшей в Омске

Дело на контроле. Пропажей 15-летней москвички в Омске заинтересовалась прокуратура

23 июля 2024, 13:04
Фото: 1MI

Прокуратура проследит за ходом поисков 15-летней москвички, пропавшей в Омске

15-летняя школьница из Москвы пропала вчера днем после прогулки в Парке Победы, сейчас ее ищут полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы.

Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили в следственном комитете после пропажи в Омске 15-летней москвички.

Известно, что девочка приехала в Омск с родителями, они проживали в отеле «Ника» на улице Суворова. Вчера днем, после прогулки в Парке Победы, школьница перестала выходить на связь, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Напомним, что в день исчезновения девочка была одета в розовую футболку, серые джинсы клеш и кроссовки. При себе у нее был темно-синий рюкзак и черная сумка. Сейчас пропавшую ищут полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Пропавший ребенок#Новости#Пропала девушка#Пропал человек#Поиск пропавших#Пропал#Пропал ребенок#Пропажа
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