Дело на контроле. Пропажей 15-летней москвички в Омске заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили в следственном комитете после пропажи в Омске 15-летней москвички.
Известно, что девочка приехала в Омск с родителями, они проживали в отеле «Ника» на улице Суворова. Вчера днем, после прогулки в Парке Победы, школьница перестала выходить на связь, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Напомним, что в день исчезновения девочка была одета в розовую футболку, серые джинсы клеш и кроссовки. При себе у нее был темно-синий рюкзак и черная сумка. Сейчас пропавшую ищут полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы.