Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка

Полицейские разыскивают 9-ленюю девочку, которая вышла из дома по улице 15-я Марьяновская и не вернулась. Она пошла за продуктами около 13:00, по предварительным данным, в магазине юная омичка так и не оказалась. Отмечается, что девочка могла заблудиться, так как находилась в гостях у родственников.