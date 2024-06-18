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Updated Сегодня, 11:18

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Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка

18 июня 2024, 10:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске разыскивают 9-ленюю девочку, которая ушла в магазин и пропала

9-летняя омичка вышла из дома по улице 15-я Марьяновская и пошла за продуктами, однако обратно не вернулась. Есть информация, что в магазине она так и не появилась.

Полицейские разыскивают 9-ленюю девочку, которая вышла из дома по улице 15-я Марьяновская и не вернулась. Она пошла за продуктами около 13:00, по предварительным данным, в магазине юная омичка так и не оказалась. Отмечается, что девочка могла заблудиться, так как находилась в гостях у родственников.

Приметы пропавшей следующие: на вид 9 лет, рост 142 см, худощавого телосложения, карие большие глаза и темно-русые длинные волосы.

«Если вы узнали пропавшую или располагаете информацией о её местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.

Обновлено: в полиции сообщили, что девочка вернулась самостоятельно. По предварительным данным, в отношении нее противоправных действий не совершалось.

Напомним, что ранее полицейские и волонтеры разыскивали 46-летнюю женщину, которая пропала еще в конце мая.

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