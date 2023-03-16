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Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Жив и здоров. В Омске прохожие нашли пропавшего мальчика

16 марта 2023, 02:28
Фото: Город55
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Омичи нашли пропавшего 13-летнего школьника на улице Ленина

Сестра отвезла Алексея Анисимова утром в школу, но на занятия ребенок не попал, а вместо этого сел в автобус и уехал в неизвестном направлении.

Минувшей ночью прохожие на улице Ленина нашли 13-летнего мальчика, который пропал вчера утром, 15 марта. Ребенка передали сотрудникам правоохранительных органов.

«Предварительно, в отношении него противоправных действий не совершалось», — сообщили в ведомстве.

Напомним, искать несовершеннолетнего Алексея Анисимова начали вчера вечером. Утром сестра отвезла его в школу на улицу 2-я Ленинградская, но на занятия Алексей не попал. Он дождался, когда сестра уедет, и сел на автобус №55. После о местоположении школьника ничего не было известно.

В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика
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#Евгений Игишев#Полиция#Поиск#Поиск пропавших#Ребенок#Пропавший ребенок#Общество#Омск
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