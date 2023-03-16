Жив и здоров. В Омске прохожие нашли пропавшего мальчика

Напомним, искать несовершеннолетнего Алексея Анисимова начали вчера вечером. Утром сестра отвезла его в школу на улицу 2-я Ленинградская, но на занятия Алексей не попал. Он дождался, когда сестра уедет, и сел на автобус №55. После о местоположении школьника ничего не было известно.