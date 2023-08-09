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Published Сегодня, 12:15

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Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают 7-летнюю девочку

9 августа 2023, 12:15
Фото: 1MI
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В Омске полиция занялась поисками пропавшей 7-летней девочки

Сегодня в 15:50 дежурную часть с заявлением о пропаже обратился отец маленькой омички.

Новость о начале поисков появилась в группе Управления МВД России по Омской области, где также была опубликована фотография девочки.

Известно, что 7-летняя омичка играла на площадке во дворе дома в 5-м Крымском переулке, но потом, в обеденное время, ушла оттуда в неизвестном направлении.

Приметы девочки следующие: волосы темно-русые, рост 110 см. Была одета в розовые шорты, зеленую футболку, темные сандалии.

Управление МВД России по Омской области настоятельно просит граждан, располагающих информацией о местонахождении ребенка, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 102, 79-33-02, 8-951-418-00-05, 8-908-311-54-43.

Обновлено. Полицейские нашли девочку в районе 7-го Крымского переулка и уже передали ее родителям. Она объяснила, что все это время была в гостях у знакомой омички. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

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#Анастасия Баянова#Омск#Дети#Пропал ребенок#Пропал человек#Ребенок#Пропавший ребенок#Розыск
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