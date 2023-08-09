Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают 7-летнюю девочку

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Новость о начале поисков появилась в группе Управления МВД России по Омской области, где также была опубликована фотография девочки.
Известно, что 7-летняя омичка играла на площадке во дворе дома в 5-м Крымском переулке, но потом, в обеденное время, ушла оттуда в неизвестном направлении.
Приметы девочки следующие: волосы темно-русые, рост 110 см. Была одета в розовые шорты, зеленую футболку, темные сандалии.
Управление МВД России по Омской области настоятельно просит граждан, располагающих информацией о местонахождении ребенка, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 102, 79-33-02, 8-951-418-00-05, 8-908-311-54-43.
Обновлено. Полицейские нашли девочку в районе 7-го Крымского переулка и уже передали ее родителям. Она объяснила, что все это время была в гостях у знакомой омички. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.