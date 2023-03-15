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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика

15 марта 2023, 15:14
Фото: Город55
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Последний раз школьника видели на улице 2-я Ленинградская сегодня утром.

Полицейские разыскивают в Омске пропавшего мальчика Алексея Анисимова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, 15 марта, его отвезла в школу сестра на улицу 2-я Ленинградская, но в учебном заведении Алексей не появился. Он дождался, когда сестра уедет, и сел на автобус №55.

Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост 130 см, нормального телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза серо-зеленые. Фото Алексея Анисимова опубликовано в паблике омской полиции.

Был одет: шапка вязаная с подворотом и помпоном, темно-коричневая, куртка зимняя с капюшоном и опушкой темно-синего цвета, светлые спортивные брюки, кофта светло-серая на пуговицах, футболка голубого цвета, на ногах ботинки черные на шнурках, с оранжевой подошвой. При себе имел школьный рюкзак черного цвета с футболистом. Особые приметы — шрам на лбу.

Полицейские просят омичей, что-либо знающих о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 102, 79-25-02

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#Евгений Игишев#Поиск#Поиск пропавших#Ребенок#Пропавший ребенок#Полиция#Город#Омск
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