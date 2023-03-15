В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика

Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост 130 см, нормального телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза серо-зеленые. Фото Алексея Анисимова опубликовано в паблике омской полиции.



Был одет: шапка вязаная с подворотом и помпоном, темно-коричневая, куртка зимняя с капюшоном и опушкой темно-синего цвета, светлые спортивные брюки, кофта светло-серая на пуговицах, футболка голубого цвета, на ногах ботинки черные на шнурках, с оранжевой подошвой. При себе имел школьный рюкзак черного цвета с футболистом. Особые приметы — шрам на лбу.



Полицейские просят омичей, что-либо знающих о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 102, 79-25-02