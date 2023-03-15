В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Полицейские разыскивают в Омске пропавшего мальчика Алексея Анисимова.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, 15 марта, его отвезла в школу сестра на улицу 2-я Ленинградская, но в учебном заведении Алексей не появился. Он дождался, когда сестра уедет, и сел на автобус №55.
Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост 130 см, нормального телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза серо-зеленые. Фото Алексея Анисимова опубликовано в паблике омской полиции.
Был одет: шапка вязаная с подворотом и помпоном, темно-коричневая, куртка зимняя с капюшоном и опушкой темно-синего цвета, светлые спортивные брюки, кофта светло-серая на пуговицах, футболка голубого цвета, на ногах ботинки черные на шнурках, с оранжевой подошвой. При себе имел школьный рюкзак черного цвета с футболистом. Особые приметы — шрам на лбу.
Полицейские просят омичей, что-либо знающих о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 102, 79-25-02
Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек: