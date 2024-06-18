Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня

Сегодня полицейские разыскивали 9-ленюю девочку, которая вышла из дома по улице 15-я Марьяновская, отправилась за продуктами и долго не возвращалась. Позже в УМВД сообщили, что юная омичка вернулась домой самостоятельно, противоправных действий в отношении нее не совершалось.