Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Новость №1. Изготовителю композиций для омской «Флоры» готовы заплатить 14,5 млн рублей
Омское УДХБ объявило аукцион на изготовление, монтаж и оформление ландшафтных композиций для предстоящей «Флоры», которая будет посвящена году семьи. До 1 августа подрядчику предстоит изготовить 14 композиций, среди них: «Семейное древо» высотой 3,5 м, «Птицы счастья», «Материнство», «Семейный портрет», «Материнский подвиг» и другие. За работу готовы заплатить 14,45 млн рублей.
Новость №2. Пенсионер изнасиловал 10-ленюю внучку и попал под суд
Центральный районный суд Омска признал 76-летнего пенсионера виновным в сексуальных действиях в отношении 10-летней внучки, для вынесения такого решения было собрано достаточное количество доказательств. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы и обязали выплатить потерпевшей моральную компенсацию.
Новость №3. В Омске 9-леняя девочка ушла в магазин и пропала, позже она сама вернулась домой
Сегодня полицейские разыскивали 9-ленюю девочку, которая вышла из дома по улице 15-я Марьяновская, отправилась за продуктами и долго не возвращалась. Позже в УМВД сообщили, что юная омичка вернулась домой самостоятельно, противоправных действий в отношении нее не совершалось.