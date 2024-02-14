Уехал и не вернулся. В Омске ищут подростка из села, который пропал 4 месяца назад

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Известно, что пропавший подросток проживал на улице Молодежной в селе Мыс Муромцевского района. Оттуда он в октябре уехал в Омск, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
По фотографиям, прикрепленным к посту в группе поисково-спасательного отряда, можно понять, что у парня есть несколько татуировок, две из них — на шее и кисти. Больше никакой информации о пропавшем нет.
Волонтеры «Доброспас» оставили номера телефонов, на которые нужно звонить, если встретите исчезнувшего подростка: 8-999-470-10-08 или 02.