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Иллюстрация

Уехал и не вернулся. В Омске ищут подростка из села, который пропал 4 месяца назад

14 февраля 2024, 11:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут подростка из села, который пропал 4 месяца назад

Запись с информацией о поисках 17-летнего жителя села Мыс появилась на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Известно, что пропавший подросток проживал на улице Молодежной в селе Мыс Муромцевского района. Оттуда он в октябре уехал в Омск, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По фотографиям, прикрепленным к посту в группе поисково-спасательного отряда, можно понять, что у парня есть несколько татуировок, две из них — на шее и кисти. Больше никакой информации о пропавшем нет.

Волонтеры «Доброспас» оставили номера телефонов, на которые нужно звонить, если встретите исчезнувшего подростка: 8-999-470-10-08 или 02.

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