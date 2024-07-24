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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

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Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня

24 июля 2024, 13:42
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Отец пропавшей в Омске школьницы поделился своей версией исчезновения ребенка

Сегодня утром отец школьницы, которая пропала в Омске трое суток назад, назвал свою версию произошедшего. По его мнению, девочка точно нуждается в помощи и попала в беду, так как раньше она никогда не отключала телефон и при первой же возможности вышла бы на связь с родственниками или друзьями. А если не выходит — значит, по каким-то причинам, не может этого сделать. Также мужчина отметил, что всеми силами старается содействовать поискам ребенка.

Отец пропавшей в Омске школьницы из Москвы назвал свою версию исчезновения девочки
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Новость №2. В сотнях домов после ремонта горячая вода появилась с опозданием

Гендиректор АО «Омск РТС» Иван Ющенко сообщил, в 600 домах Омска просрочен срок подачи горячей воды после ремонта. С такой проблемой столкнулись жители разных районов города — Амура, Входного, Левобережья, Нефтяников. По мнению Ющенко, установленный мэрией срок отключения воды на две недели требует пересмотра, так как ранее сети были в лучшем состоянии, сейчас же на их ремонт требуется больше времени.

Ветхие сети. В более 600 омских домах на две недели просрочили включение горячей воды
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Новость №3. В Омске на Левом берегу сдали 19-этажный дом с «однушками» по 6,6 млн рублей

Сегодня на Левом берегу Омска сдали в эксплуатацию 19-этажный дом. Высотку построила компания «Сибградстрой Инвест». На первом этаже расположились семь офисных помещений, также есть цокольный этаж. В здании находится 80 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир, стоимость «однушки» здесь составляет 6,6 млн рублей.

«Однушка» за 6,6 млн рублей. В Омске на Левобережье сдали новую высотку
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