Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня

Сегодня утром отец школьницы, которая пропала в Омске трое суток назад, назвал свою версию произошедшего. По его мнению, девочка точно нуждается в помощи и попала в беду, так как раньше она никогда не отключала телефон и при первой же возможности вышла бы на связь с родственниками или друзьями. А если не выходит — значит, по каким-то причинам, не может этого сделать. Также мужчина отметил, что всеми силами старается содействовать поискам ребенка.